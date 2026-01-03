Subsidios de luz y gas: entra en vigencia el nuevo esquema y la mayoría de los hogares pagará tarifa plena

Rige el nuevo esquema de subsidios de luz y gas: solo hogares con ingresos bajos recibirán ayuda y el resto pagará tarifa plena.
Argentina.– Desde este mes comenzó a regir en todo el país un nuevo esquema de subsidios para los servicios de electricidad y gas, tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y eliminó definitivamente la segmentación por niveles N1, N2 y N3.
Con este cambio, el Gobierno nacional redefinió de manera integral quiénes recibirán asistencia estatal y quiénes deberán afrontar el costo pleno de la energía, en el marco del proceso de sinceramiento tarifario y reducción del gasto en subsidios.
Quiénes seguirán recibiendo subsidios
A partir del nuevo régimen, solo los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales y que cumplan condiciones socioeconómicas específicas accederán a subsidios. El sistema distingue ahora únicamente entre:
- Hogares con subsidio
- Hogares sin subsidio (tarifa plena)
Desaparecen así las categorías intermedias y la antigua Tarifa Social de Gas, unificando todos los beneficios bajo un único criterio nacional.
Los hogares que califican recibirán una bonificación directa sobre el precio de la energía, mientras que el resto de los usuarios residenciales deberá pagar el valor real del servicio.
Nuevo registro: qué pasa con quienes ya estaban inscriptos
El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior RASE.
- Quienes ya estaban anotados no deben volver a inscribirse: los datos se migran automáticamente.
- La información puede consultarse y actualizarse a través de Mi Argentina, mediante declaración jurada.
El objetivo oficial es centralizar el control, evitar superposiciones y garantizar que la ayuda llegue únicamente a quienes cumplen los requisitos.
Cómo funcionan los subsidios en electricidad
- Bonificación base: 50% del valor de la energía.
- Con tope de consumo subsidiado:
- Hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda.
- Hasta 150 kWh mensuales en meses templados.
El consumo que excede esos límites se factura sin subsidio, incluso para hogares beneficiarios.
Ayuda extra en 2026: Durante todo 2026 habrá una bonificación adicional transitoria, que comenzará en enero con hasta un 25% extra y se reducirá de manera gradual hasta desaparecer en diciembre. La medida busca amortiguar el impacto inicial del ajuste.
Gas natural: subsidios solo en meses críticos
En el caso del gas natural por redes:
- Se mantiene el esquema de bloques de consumo.
- El subsidio del 50% se aplica únicamente entre abril y septiembre, período de mayor demanda.
- Durante los meses de bajo consumo no habrá bonificación, incluso para hogares alcanzados por el régimen.
También aquí rige durante 2026 una bonificación adicional decreciente, tanto para gas natural como para gas propano por redes.
Garrafas y gas propano: fin del Programa Hogar
El nuevo régimen incorpora a: Usuarios de gas propano indiluido por redes y Beneficiarios del ex Programa Hogar (garrafas de GLP de 10 kg)
Estos usuarios tendrán seis meses para inscribirse en el SEF. Durante ese plazo se garantiza la continuidad de la asistencia. Finalizado el proceso, el Programa Hogar quedará eliminado y todos los beneficiarios pasarán al esquema unificado.
Un cambio de fondo en la política energética
Con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, el Gobierno derogó el Decreto 332/2022 y dio por finalizado el llamado Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, iniciado en 2024.
La medida se enmarca en la Emergencia Pública en materia tarifaria y apunta a: Reducir el peso fiscal de los subsidios. Eliminar regímenes superpuestos. Vincular de forma directa las tarifas con los costos reales de la energía.
En la práctica, el nuevo esquema implica que una porción mayoritaria de los hogares comenzará a pagar tarifa plena, mientras la asistencia estatal quedará concentrada exclusivamente en los sectores de menores ingresos.
