Subsidios de luz y gas: entra en vigencia el nuevo esquema y la mayoría de los hogares pagará tarifa plena

Argentina.– Desde este mes comenzó a regir en todo el país un nuevo esquema de subsidios para los servicios de electricidad y gas, tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y eliminó definitivamente la segmentación por niveles N1, N2 y N3.

Con este cambio, el Gobierno nacional redefinió de manera integral quiénes recibirán asistencia estatal y quiénes deberán afrontar el costo pleno de la energía, en el marco del proceso de sinceramiento tarifario y reducción del gasto en subsidios.





Quiénes seguirán recibiendo subsidios





A partir del nuevo régimen, solo los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales y que cumplan condiciones socioeconómicas específicas accederán a subsidios. El sistema distingue ahora únicamente entre:

Hogares con subsidio

Hogares sin subsidio (tarifa plena)

Desaparecen así las categorías intermedias y la antigua Tarifa Social de Gas, unificando todos los beneficios bajo un único criterio nacional.





Los hogares que califican recibirán una bonificación directa sobre el precio de la energía, mientras que el resto de los usuarios residenciales deberá pagar el valor real del servicio.