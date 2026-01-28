Siempre la culpa es del otro: ahora el Municipio apunta a Melella por el estado de las calles

El Municipio ahora culpa a la Provincia por calles rotas. Iriarte habló otra vez y crece la duda: ¿a quién representa realmente?

Tras meses responsabilizando al ajuste nacional, el Municipio de Ushuaia ahora culpa al Gobierno provincial por calles destruidas y menos servicios. Sebastián Iriarte habló, pero vuelve la pregunta: ¿a quién representa realmente?
En un nuevo capítulo del desplazamiento permanente de responsabilidades, el Municipio de Ushuaia decidió cambiar de blanco y apuntar ahora contra el Gobierno provincial de Gustavo Melella por el deterioro del pavimento urbano, la caída en la prestación de servicios y las dificultades para encarar el operativo invierno.

El encargado de ponerle voz al reclamo fue, una vez más, Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno municipal, quien calificó como “medidas inconsultas” las decisiones provinciales que, según afirmó, afectan de manera directa la capacidad del Municipio para dar respuestas a los vecinos.

“Estamos trabajando en cuantificar el impacto de estas decisiones, pero más allá de los números, se trata de una medida inconsulta”, sostuvo el funcionario, advirtiendo que el recorte impacta en áreas sensibles como el pavimento urbano, los servicios municipales y el operativo invierno. Básicamente ya se esta quejando por como se van a hacer las cosas en el invierno. 

Sin embargo, más allá del contenido del reclamo, el foco vuelve a estar en el mensajero. Porque cada vez que el Ejecutivo municipal necesita explicar lo inexplicable —calles destruidas, obras paralizadas, servicios deficientes— aparece Iriarte. Y con él, una pregunta que ya no es menor: ¿en carácter de qué habla?

Iriarte no solo es secretario de Gobierno. También es "jefe de Gabinete" en los hechos (Ya que dejo de ser Jefe de gabinete recientemente), referente del PJ fueguino, apoderado partidario y delegado al Congreso Nacional del Partido Justicialista. Una acumulación de roles que diluye los límites entre gestión, partido y estrategia política. Muchos títulos, pocas soluciones. 

Entonces, cuando señala a la Provincia, ¿habla como funcionario municipal?, ¿como dirigente del PJ enfrentado a Melella? Recordemos que hizo campaña con el Gobernador Provincial, ¿como operador político? Defendiendo su postura Kirchnerista  ¿o como vocero del intendente Walter Vuoto? Rol que suele cumplir seguido. Y si habla en nombre del intendente, surge otra pregunta aún más incómoda: ¿es realmente esta la voz que representa al Ejecutivo municipal? ¿realmente Iriarte representa a los peronistas? 

Las declaraciones llegan, además, en un contexto inocultable: Ushuaia tiene las calles destruidas, con baches crónicos, obras inconclusas y un malestar vecinal que se profundiza. Durante meses, la explicación oficial fue el ajuste nacional. Ahora, el responsable es la Provincia. Antes fue Milei. Hoy es Melella. Mañana...¿quien sera? 

En ese marco, Iriarte también advirtió que la situación pone en riesgo la negociación salarial con los trabajadores municipales, afirmando que “estas medidas ponen en peligro los aumentos salariales que se discuten en paritarias”. Un argumento que refuerza la narrativa del Municipio como víctima permanente de decisiones ajenas.

El funcionario sostuvo que la gestión local avanza en un proceso de reordenamiento interno, achicamiento de estructura y eficientización de recursos. Sin embargo, los resultados no se reflejan en la calle, donde el deterioro urbano es evidente y cotidiano.

“Nos hablan de administrar los recursos provinciales con responsabilidad, pero lo que vemos es que se castiga a los vecinos de Ushuaia”, lanzó Iriarte, para luego encuadrar el conflicto en una cadena de traslados de culpa:
“Milei ajusta a los gobernadores, los gobernadores ajustan a los municipios y los municipios terminamos pagando conflictos que no generamos”. Una Afirmación que casi lo hace en un rol de intendente. 

La frase resume el corazón del problema, aunque deja una omisión central: ¿en qué momento el Municipio asume su propia cuota de responsabilidad?

Porque si se suman todos los cargos, todos los discursos y todos los señalamientos externos, el resultado es siempre el mismo: la culpa nunca es propia. Y ahí es donde el planteo roza lo subrealista. Una ciudad con serios problemas estructurales, gestionada desde hace años por el mismo espacio político, que sigue encontrando afuera las razones de cada fracaso.

Mientras tanto, los vecinos seguimos esquivando baches, pagando impuestos y esperando explicaciones que ya no convencen. Y Sebastián Iriarte sigue hablando. Mucho. El problema es que nadie tiene claro a quién representa cuando lo hace.

BLOGGER: 24
  1. Anónimoenero 28, 2026

    Que culpa tiene melella que los kukas se roban todo y las calles son un desastre.

  2. Anónimoenero 28, 2026

    jajajajajaj de manual estos peronchos!!!

  3. Anónimoenero 28, 2026

    no me representa como peronista, tremendo chanta

  4. Anónimoenero 28, 2026

    Que onda esos negros de la foto?
    Si al municipio y la provincia la majenan simios, votados por simios.... que esperamos?

  5. Anónimoenero 28, 2026

    se culpan entre ellos todos incompetentes iriarte el primero

  6. Anónimoenero 28, 2026

    Y s este chiilote quien lo conoce ?????

  7. Anónimoenero 28, 2026

    Ya no es cosa de Peronchos....es cosa de BOLIVIANOS

  8. Anónimoenero 28, 2026

    Cuando viene migraciones a Tolhuin y raja a todos los bolitas de aca?

  9. Anónimoenero 28, 2026

    Jajajaja que quilombo maaaamita

  10. Anónimoenero 28, 2026

    Que pretendes de un BOLIVIANO más que TRAICION A LA PATRIA

  11. Anónimoenero 28, 2026

    Si no existiera el gobernador, a quien le echan la culpa? al Monte Olivia? a los pingüinos? a Walter que se la tomo todi?

  12. Anónimoenero 28, 2026

    La paranoia esta pegando fuerte en Ushuaia, con esto de que se corta la entrada la falopa por el puerto, enloquecieron las hormigas jajaja chicosssssssss disimuleeennnn

  13. Anónimoenero 28, 2026

    Ya se empezaron a desconocer jajajaja

  14. Anónimoenero 28, 2026

    HACE UNOS MESE ESTABAN A LOS BESOS MELELLA Y VUOTO COMO LES ENCANTA ENGRUPIR A LA GENTE SON UNA CA GA DA DE POLITICOS DESPUES PIDEN QUE LOS VOTEN QUE SE PUDRA TODO Y QUE SIGA MILEY SON DE MANUAL LOS CHOROS ESTOS.BAJEN EL GASTO DE LA PLANTA POLITICA.JUSTICIA POR MATIAS RODRIGUEZ EL KARMA VUELVE

  15. Anónimoenero 28, 2026

    Peronistas nazis usan al pueblo para sus chanchullos...

  16. Anónimoenero 28, 2026

    vuoto y melella la misma bosta bajen los cargos inviertan en la ciudad choros de mierda asco que estos representen al peronismo MILEY POR SIEMPRE contra estos delincuentes

  17. Anónimoenero 28, 2026

    VUOTO y HNA, BECERRA, GARRIBIA, LABROCA, PINO la tienen ADENTRO!!! Jajaja

  18. Anónimoenero 28, 2026

    Che ese IRIARTE además de ser hijo de primos tiene alguna otra idoneidad!!! Jajaja

  19. Anónimoenero 28, 2026

    Sí, me manual estos chorros, peronchos; pero se los respeta, lo votaron! A ver cuando se venga la de papel qué pasa

  20. Anónimoenero 28, 2026

    Si los votaron, es lo que nos merecemos! Chita la boca!

  21. Anónimoenero 28, 2026

    La traición siempre del lado del peronismo

  22. Anónimoenero 28, 2026

    Iriarte esta ahí para taparle los chanchullos a vuoto este tambien era amigo de matías rodriguez

