Siempre la culpa es del otro: ahora el Municipio apunta a Melella por el estado de las calles

Tras meses responsabilizando al ajuste nacional, el Municipio de Ushuaia ahora culpa al Gobierno provincial por calles destruidas y menos servicios. Sebastián Iriarte habló, pero vuelve la pregunta: ¿a quién representa realmente?

En un nuevo capítulo del desplazamiento permanente de responsabilidades, el Municipio de Ushuaia decidió cambiar de blanco y apuntar ahora contra el Gobierno provincial de Gustavo Melella por el deterioro del pavimento urbano, la caída en la prestación de servicios y las dificultades para encarar el operativo invierno.





El encargado de ponerle voz al reclamo fue, una vez más, Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno municipal, quien calificó como “medidas inconsultas” las decisiones provinciales que, según afirmó, afectan de manera directa la capacidad del Municipio para dar respuestas a los vecinos.





“Estamos trabajando en cuantificar el impacto de estas decisiones, pero más allá de los números, se trata de una medida inconsulta”, sostuvo el funcionario, advirtiendo que el recorte impacta en áreas sensibles como el pavimento urbano, los servicios municipales y el operativo invierno. Básicamente ya se esta quejando por como se van a hacer las cosas en el invierno.





Sin embargo, más allá del contenido del reclamo, el foco vuelve a estar en el mensajero. Porque cada vez que el Ejecutivo municipal necesita explicar lo inexplicable —calles destruidas, obras paralizadas, servicios deficientes— aparece Iriarte. Y con él, una pregunta que ya no es menor: ¿en carácter de qué habla?





Iriarte no solo es secretario de Gobierno. También es "jefe de Gabinete" en los hechos (Ya que dejo de ser Jefe de gabinete recientemente), referente del PJ fueguino, apoderado partidario y delegado al Congreso Nacional del Partido Justicialista. Una acumulación de roles que diluye los límites entre gestión, partido y estrategia política. Muchos títulos, pocas soluciones.





Entonces, cuando señala a la Provincia, ¿habla como funcionario municipal? , ¿como dirigente del PJ enfrentado a Melella? Recordemos que hizo campaña con el Gobernador Provincial, ¿como operador político? Defendiendo su postura Kirchnerista ¿o como vocero del intendente Walter Vuoto? Rol que suele cumplir seguido. Y si habla en nombre del intendente, surge otra pregunta aún más incómoda: ¿es realmente esta la voz que representa al Ejecutivo municipal? ¿realmente Iriarte representa a los peronistas?





Las declaraciones llegan, además, en un contexto inocultable: Ushuaia tiene las calles destruidas, con baches crónicos, obras inconclusas y un malestar vecinal que se profundiza. Durante meses, la explicación oficial fue el ajuste nacional. Ahora, el responsable es la Provincia. Antes fue Milei. Hoy es Melella. Mañana...¿quien sera?





En ese marco, Iriarte también advirtió que la situación pone en riesgo la negociación salarial con los trabajadores municipales, afirmando que “estas medidas ponen en peligro los aumentos salariales que se discuten en paritarias”. Un argumento que refuerza la narrativa del Municipio como víctima permanente de decisiones ajenas.





El funcionario sostuvo que la gestión local avanza en un proceso de reordenamiento interno, achicamiento de estructura y eficientización de recursos. Sin embargo, los resultados no se reflejan en la calle, donde el deterioro urbano es evidente y cotidiano.





“Nos hablan de administrar los recursos provinciales con responsabilidad, pero lo que vemos es que se castiga a los vecinos de Ushuaia”, lanzó Iriarte, para luego encuadrar el conflicto en una cadena de traslados de culpa:

“Milei ajusta a los gobernadores, los gobernadores ajustan a los municipios y los municipios terminamos pagando conflictos que no generamos”. Una Afirmación que casi lo hace en un rol de intendente.





La frase resume el corazón del problema, aunque deja una omisión central: ¿en qué momento el Municipio asume su propia cuota de responsabilidad?





Porque si se suman todos los cargos, todos los discursos y todos los señalamientos externos, el resultado es siempre el mismo: la culpa nunca es propia. Y ahí es donde el planteo roza lo subrealista. Una ciudad con serios problemas estructurales, gestionada desde hace años por el mismo espacio político, que sigue encontrando afuera las razones de cada fracaso.





Mientras tanto, los vecinos seguimos esquivando baches, pagando impuestos y esperando explicaciones que ya no convencen. Y Sebastián Iriarte sigue hablando. Mucho. El problema es que nadie tiene claro a quién representa cuando lo hace.





