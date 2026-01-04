Será operado en Río Grande el hombre herido en un choque en la Ruta 3 y solicitan ayuda solidaria

Matías Jesús Lolli, de 34 años, será intervenido quirúrgicamente el próximo martes en el Hospital Regional de Río Grande, luego de haber resultado con múltiples lesiones de consideración tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Lago Fagnano.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, en el kilómetro 2958 de la traza nacional, en cercanías de la cabecera del lago. Por causas que se investigan, el Volkswagen Polo que conducía Lolli impactó violentamente contra un guardarraíl, provocándole lesiones que demandan una intervención quirúrgica y un prolongado proceso de recuperación.





Ante la compleja situación de salud, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los costos derivados de su rehabilitación, entre ellos la contratación de un ayudante terapéutico, considerado indispensable para acompañar su evolución médica.





Así lo confirmó Thomas Mulvihill, amigo del joven, quien remarcó la importancia del acompañamiento comunitario en este momento crítico. Desde el entorno de Lolli destacaron que cualquier colaboración, por mínima que sea, resulta de gran ayuda.





Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: mat.lo.uala. La familia agradeció profundamente las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de vecinos y allegados.