Río Grande inicia 2026 con un nuevo tarifazo y silencio del Municipio

0 0 02 enero 2026 2026-01-02T00:43:00-03:00 Editar esta nota

El boleto de colectivo en Río Grande subió a $1.430,53. El aumento se aplica sin mejoras y vuelve a exponer la inacción del Municipio.

El boleto de colectivo ya cuesta $1.430,53 mientras la gestión municipal vuelve a mirar para otro lado
Río Grande comenzó el 2026 con otro golpe directo al bolsillo de los vecinos: desde este 1° de enero, el boleto del transporte público urbano pasó a costar $1.430,53, tras una nueva actualización tarifaria aplicada por la empresa CityBus, concesionaria del servicio en la ciudad.

El aumento impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y jubilados, en un contexto de salarios retrasados, inflación persistente y servicios públicos que no mejoran, mientras el Municipio de Río Grande vuelve a quedar en el centro de las críticas por su falta de control, ausencia de explicaciones públicas y nula defensa del usuario.

Desde CityBus señalaron que se mantienen las gratuidades vigentes, aunque el grueso de los usuarios debe afrontar una tarifa que ya resulta prácticamente impagable para muchas familias. La suba alcanza a todas las líneas que circulan dentro del ejido urbano, sin que se hayan anunciado mejoras en frecuencias, unidades, recorridos ni condiciones del servicio.

Una vez más, el incremento tarifario se aplica sin debate público, sin audiencias visibles y sin que el Municipio asuma un rol activo en la protección de los intereses de los vecinos. La gestión municipal permite que el ajuste recaiga exclusivamente sobre los usuarios, mientras el servicio continúa siendo motivo de reclamos constantes.

El nuevo tarifazo expone una política sostenida donde el transporte público funciona como una variable de ajuste, con un Estado municipal que habilita aumentos pero no exige contraprestaciones, profundizando el deterioro del acceso a un servicio esencial.

En el inicio del año, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿Quién defiende al vecino cuando el boleto sube y el servicio no mejora?

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2437,Interes General,3286,Internacionales,161,Locales,4103,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11514,Sociedad,5134,Tecno,81,Tendencias,168,Titulares,14967,Ultimas Noticias,13356,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Río Grande inicia 2026 con un nuevo tarifazo y silencio del Municipio
Río Grande inicia 2026 con un nuevo tarifazo y silencio del Municipio
El boleto de colectivo en Río Grande subió a $1.430,53. El aumento se aplica sin mejoras y vuelve a exponer la inacción del Municipio.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifXNA7Pxlp3Wg4-pGMxC-INLcgU-0wbx2eyTvD7mcI-nmEldD37ZodBBq5alzMQZjgqK4RJKhQS4SiYrBdcOUBbf-RJyA_qdOFXrBBVn-E_uK-_4KLjexc6bN3NqEPPBMZXxZO1StioApaokVE1-TitW15fieTfxN-tOeyXFGTSF_HacQET8JI/w640-h384/aumento%20de%20colectivos%20aprobado%20por%20el%20municipio%20de%20rio%20grande.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifXNA7Pxlp3Wg4-pGMxC-INLcgU-0wbx2eyTvD7mcI-nmEldD37ZodBBq5alzMQZjgqK4RJKhQS4SiYrBdcOUBbf-RJyA_qdOFXrBBVn-E_uK-_4KLjexc6bN3NqEPPBMZXxZO1StioApaokVE1-TitW15fieTfxN-tOeyXFGTSF_HacQET8JI/s72-w640-c-h384/aumento%20de%20colectivos%20aprobado%20por%20el%20municipio%20de%20rio%20grande.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/rio-grande-inicia-2026-con-un-nuevo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/rio-grande-inicia-2026-con-un-nuevo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos