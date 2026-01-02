Río Grande inicia 2026 con un nuevo tarifazo y silencio del Municipio

Río Grande comenzó el 2026 con otro golpe directo al bolsillo de los vecinos: desde este 1° de enero, el boleto del transporte público urbano pasó a costar $1.430,53, tras una nueva actualización tarifaria aplicada por la empresa CityBus, concesionaria del servicio en la ciudad.

El aumento impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y jubilados, en un contexto de salarios retrasados, inflación persistente y servicios públicos que no mejoran, mientras el Municipio de Río Grande vuelve a quedar en el centro de las críticas por su falta de control, ausencia de explicaciones públicas y nula defensa del usuario.





Desde CityBus señalaron que se mantienen las gratuidades vigentes, aunque el grueso de los usuarios debe afrontar una tarifa que ya resulta prácticamente impagable para muchas familias. La suba alcanza a todas las líneas que circulan dentro del ejido urbano, sin que se hayan anunciado mejoras en frecuencias, unidades, recorridos ni condiciones del servicio.





Una vez más, el incremento tarifario se aplica sin debate público, sin audiencias visibles y sin que el Municipio asuma un rol activo en la protección de los intereses de los vecinos. La gestión municipal permite que el ajuste recaiga exclusivamente sobre los usuarios, mientras el servicio continúa siendo motivo de reclamos constantes.





El nuevo tarifazo expone una política sostenida donde el transporte público funciona como una variable de ajuste, con un Estado municipal que habilita aumentos pero no exige contraprestaciones, profundizando el deterioro del acceso a un servicio esencial.





En el inicio del año, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿Quién defiende al vecino cuando el boleto sube y el servicio no mejora?