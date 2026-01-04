Rescate en Estancia Túnel: evacuaron a una persona por calambres y complicaciones de salud

Un operativo de rescate se llevó adelante el sábado 3 de enero, pasadas las 17 horas, en el sendero de Estancia Túnel, cuando una persona debió ser asistida al quedar imposibilitada de continuar su marcha debido a fuertes calambres en los miembros inferiores.

La situación fue advertida por un puestero de la zona, quien circunstancialmente pasaba por el lugar y brindó los primeros auxilios, acompañando al afectado hasta el casco de la estancia. Esa contención inicial resultó fundamental para estabilizar a la persona mientras se coordinaba el rescate.





Desde la Comisión de Auxilio se articuló rápidamente con la Prefectura Naval Argentina, lo que permitió concretar una evacuación marítima, agilizando el traslado hacia el puerto de Ushuaia. Una vez en tierra, la persona fue evaluada por personal de salud, detectándose niveles elevados de glucemia, motivo por el cual se dispuso una atención médica más exhaustiva.





Durante la intervención también se constató que el afectado, residente en la ciudad de Ushuaia, no contaba con indumentaria ni calzado adecuados para la actividad, exponiéndose a las bajas temperaturas y a condiciones físicas que podrían haber favorecido la aparición de calambres y otras complicaciones.





El operativo concluyó cerca de las 20 horas, sin que se registraran mayores inconvenientes.





Desde la organización agradecieron el compromiso del puestero rural, de la Prefectura Naval Argentina y de cada integrante de la Comisión de Auxilio, destacando el trabajo coordinado y recordando la importancia de planificar correctamente las salidas al entorno natural, especialmente en zonas agrestes de Tierra del Fuego.



