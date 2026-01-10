Nuevo ataque ilegal a los salarios docentes: SUTEF denuncia descuentos arbitrarios del Gobierno provincial

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) denunció que el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego inició el ciclo 2026 profundizando lo que calificó como un ataque ilegal contra los salarios docentes, al incumplir el último acuerdo salarial homologado y aplicar nuevos descuentos arbitrarios.

Según el gremio, el Gobierno de Gustavo Melella vulneró la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de trabajadores de la educación al no respetar los compromisos salariales firmados. A esto se suma que, pese a la acción de amparo judicial presentada por los descuentos masivos realizados en diciembre sobre los haberes de noviembre de 2025, el Ejecutivo volvió a aplicar quitas salariales en enero.





La situación se agrava aún más, de acuerdo con SUTEF, porque ahora se están descontando días en los que no hubo paro, es decir, jornadas efectivamente trabajadas. Para el sindicato, esto constituye un despojo directo del salario devengado y una violación flagrante de derechos laborales básicos.





“Ya no se trata solo de descuentos retroactivos por medidas de fuerza legítimas. Se están descontando días trabajados. Es un ensañamiento político contra la docencia”, señalaron desde la conducción gremial.





El impacto social de estas medidas, advierten, es inmediato:

Familias docentes que no pueden afrontar alquileres, servicios, alimentos o medicamentos.

Derechos constitucionales vulnerados por el propio Estado.

Un clima de confrontación que reemplaza al diálogo institucional.

Desde SUTEF aseguran que el Gobierno intenta reinstalar un modelo de disciplinamiento y ajuste similar al aplicado durante la gestión de Rosana Bertone, que fue rechazado por la docencia fueguina en las calles.





“El salario se utiliza como un arma de amedrentamiento. Persisten en el ataque incluso con una causa judicial en trámite. El mensaje es claro: pueden hacer lo que quieran con nuestros ingresos”, denunciaron.





Ante este escenario, el sindicato confirmó que profundizará las acciones judiciales para exigir la restitución inmediata de todos los montos descontados de forma ilegal.





Además, convocaron a la comunidad educativa y a la sociedad fueguina a mantenerse alertas: “Cuando un Gobierno viola derechos con esta impunidad, ningún ciudadano está a salvo”.





SUTEF remarcó que la docencia no exige privilegios, sino respeto a la ley, al trabajo y a la dignidad laboral, y reclamó:

Cese inmediato de los descuentos ilegales. Devolución de lo descontado indebidamente. Respeto a la Justicia y a las garantías constitucionales.

Diálogo en lugar de represalias. “No vamos a naturalizar la ilegalidad. Al ajuste y al apriete, les decimos una vez más: no pasarán”, concluyeron.