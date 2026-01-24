Misa en memoria de “Mery”, una de las primeras taxistas de Ushuaia, a 28 años de un crimen impune

Familiares, amigos y trabajadores del volante recuerdan este domingo a María de los Ángeles “Mery” Cañete Vega, asesinada en 1998. La misa se realizará en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, en una fecha cargada de simbolismo.

La comunidad de Ushuaia se prepara para rendir homenaje a María de los Ángeles “Mery” Cañete Vega, una de las primeras mujeres taxistas de la ciudad, quien será recordada este domingo 25 de enero a las 12:00 horas con una misa en su memoria en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco.





El encuentro religioso se realiza en el marco de una fecha especialmente significativa: el martes 27 de enero, Mery habría cumplido 75 años, mientras que su asesinato, ocurrido el 17 de diciembre de 1998, permanece impune tras más de dos décadas. Su muerte marcó profundamente a la comunidad fueguina y, en particular, al sector de los trabajadores del volante.





“Mery” fue una figura muy querida en el ambiente tachero y una vecina reconocida por su esfuerzo y compromiso, en tiempos en los que eran pocas las mujeres que se desempeñaban como taxistas en Ushuaia. En reconocimiento a su legado, la Parada 14 de taxis de la ciudad lleva su nombre, como símbolo de memoria y respeto.





En el marco de este nuevo aniversario, su hija Cristina compartió un emotivo mensaje en el que expresa el amor, la ausencia y la huella imborrable que su madre dejó en su vida. En sus palabras, recuerda las enseñanzas recibidas, la fortaleza heredada y el dolor persistente por una pérdida que nunca encontró justicia.





“Siempre pienso cómo hubiera sido todo si te hubiera tenido cada día de mi vida, pero me quedan recuerdos hermosos de los momentos que vivimos juntas”, expresó, destacando además la familia que logró formar y el parecido de su hijo con su abuela.





La misa será un espacio de encuentro para familiares, amigos, colegas taxistas y vecinos que deseen acompañar el recuerdo de Mery, reafirmando el reclamo de memoria y justicia por un crimen que aún no ha sido esclarecido.