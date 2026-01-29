La Provincia fue a la Justicia Federal para frenar la intervención nacional del Puerto de Ushuaia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur inició una acción judicial de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el objetivo de anular la intervención del Puerto de Ushuaia, considerada una avanzada ilegítima del Estado nacional sobre un bien de dominio provincial.

La demanda fue presentada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, junto al equipo jurídico de la Provincia, y cuestiona de manera directa la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON, a la que califican como una usurpación de atribuciones soberanas y una vulneración del régimen federal consagrado en la Constitución Nacional.





Según se detalla en la presentación judicial, la intervención se ejecutó de forma sorpresiva la noche del 20 de enero de 2026, cuando funcionarios de la ANPyN notificaron y tomaron posesión inmediata de las instalaciones portuarias, desplazando de hecho a las autoridades legítimas de la Dirección Provincial de Puertos (DPP). La Provincia advirtió que el procedimiento se realizó sin un plan operativo claro, generando incertidumbre sobre la continuidad y gobernanza del puerto.





El escrito judicial se apoya en cuatro ejes centrales:





Violación de la autonomía provincial y del régimen federal: El Gobierno fueguino sostiene que la medida constituye una “intervención federal indirecta o encubierta”, llevada adelante sin cumplir el procedimiento constitucional que exige una ley del Congreso Nacional para intervenir una jurisdicción provincial.





Desconocimiento del convenio de transferencia de 1992: La demanda invoca el Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia, ratificado por ley, mediante el cual la Nación transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la Provincia. En ese marco, el Ejecutivo remarca que el dominio del puerto es inequívocamente provincial.





Apropiación indebida de recursos provinciales: La Provincia denunció que la ANPyN centralizó la facturación de los servicios portuarios y ordenó el depósito de los fondos en una cuenta nacional, creando un “sistema financiero paralelo” que excluye al circuito presupuestario fueguino y al control del Tribunal de Cuentas provincial, órgano constitucional de fiscalización. Además, advirtió que esta situación pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.





Exceso y desviación de poder: El escrito sostiene que la ANPyN, amparándose en un decreto reglamentario, excedió las facultades de control y fiscalización que le otorga la Ley de Puertos N° 24.093, arrogándose funciones de gobierno y administración directa, lo que configura una clara desviación de poder. “Control no es gobierno; fiscalización no es administración”, remarcaron desde el Ejecutivo provincial.





En función de estos argumentos, el Gobierno solicitó a la Justicia Federal la declaración de inconstitucionalidad de la resolución impugnada, el cese inmediato y definitivo de toda intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y la restitución plena del dominio, la administración, la explotación y la percepción de los recursos a la Provincia.





Asimismo, se pidió una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la intervención, ante el riesgo de un daño irreparable por la sustracción diaria de recursos y la consolidación de hechos consumados difíciles de revertir.





Desde el Ejecutivo fueguino subrayaron que la acción judicial trasciende el caso puntual del Puerto de Ushuaia y se proyecta como un caso testigo en la defensa del sistema federal argentino, reafirmando que las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todos los poderes no delegados expresamente.





