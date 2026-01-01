(Vídeo) La Cromañan Suiza, otra vez la pirotecnia dejar decenas de muertos

Un incendio devastador en una estación de esquí de Suiza dejó decenas de víctimas fatales. La principal hipótesis apunta al uso de pirotecnia, pese a que estaba prohibida.

La historia vuelve a repetirse. La pirotecnia, utilizada en espacios cerrados o no habilitados, vuelve a ser señalada como el detonante de una tragedia con decenas de muertos, esta vez en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, durante los festejos de Año Nuevo.

Según informaron medios internacionales, más de cien personas se encontraban dentro de un bar cuando el lugar comenzó a arder tras registrarse varias explosiones, desatando un incendio de rápida propagación. El saldo fue devastador: decenas de víctimas fatales y numerosos heridos, en uno de los episodios más graves ocurridos en esa región en los últimos años.





La principal hipótesis de los investigadores señala al uso de pirotecnia dentro del local, a pesar de que su utilización se encontraba expresamente prohibida por las autoridades locales debido a la sequía extrema y el alto riesgo de incendios.





El hecho remite inevitablemente a tragedias que marcaron a fuego la memoria colectiva, como el incendio del boliche República Cromañón en Argentina, que dejó 194 muertos en 2004, o el boliche Kiss en Brasil, donde murieron 242 personas en 2013. En todos los casos, el denominador común fue el mismo: pirotecnia en lugares cerrados, falta de controles y decisiones irresponsables.





A pesar de los antecedentes, las advertencias y las prohibiciones vigentes en numerosos países, la pirotecnia continúa siendo utilizada como si no existieran consecuencias, con resultados que una y otra vez terminan en tragedia.





El incendio en Crans-Montana vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo pero urgente: ¿cuántas muertes más son necesarias para erradicar definitivamente el uso de pirotecnia en eventos masivos y espacios cerrados? La evidencia es contundente, pero la historia demuestra que la negligencia sigue cobrando vidas.



