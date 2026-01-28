Jubilados de la Policía denuncian que la Caja de Previsión “castiga a quienes cumplieron”

Familiares de policías retirados, pensionadas y jubilados de la Caja de Previsión de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego denunciaron una situación que califican como injusta, discriminatoria y humillante, al advertir que quienes cumplieron durante décadas con sus aportes previsionales hoy no perciben sus haberes ni aguinaldos, pese a no existir —según afirman— errores técnicos ni un colapso financiero inevitable.

Durante más de treinta años, los efectivos hoy retirados aportaron el 13 % de su salario, desempeñándose en condiciones climáticas extremas y cumpliendo con sus funciones bajo la premisa de la previsión y la legalidad. Sin embargo, en la actualidad, denuncian que la propia Caja incumple con los pagos, sin brindar explicaciones formales ni plazos concretos.





Según relatan los afectados, el argumento que circula desde el directorio resulta tan simple como alarmante: “como poseen otros ingresos, pueden vivir de eso”. Para las familias, esta lógica transforma la responsabilidad en castigo y el cumplimiento en un obstáculo.





“En cualquier sistema previsional serio, haber ahorrado es una virtud. Aquí parece haberse convertido en una excusa para no pagar”, señalaron. Mientras tanto, remarcan que las autoridades que administran la Caja cobran sus sueldos completos y en tiempo, generando una brecha que expone una clara desigualdad de criterios.





La denuncia pone en evidencia una ecuación que se repite: quien aporta espera, quien reclama molesta, quien cumple aguanta y quien decide cobra.





Desde el entorno de los jubilados advierten que no se trata de una crisis inesperada, sino de una decisión política y administrativa, donde se establecen prioridades que dejan a los retirados en situación de vulnerabilidad. “No hay imprevistos, hay excusas. No hay demoras, hay desprecio”, afirman.





Las familias también alertan sobre las consecuencias concretas de esta situación: endeudamiento, problemas de salud, angustia y abandono. En ese marco, se preguntan quién asume la responsabilidad si un jubilado enferma o fallece esperando lo que le corresponde por ley.





“La llaman previsión social, pero en los hechos se practica una selección social: se elige quién cobra y quién resiste”, concluye el comunicado difundido por esposas, pensionadas, hijos y familiares de policías retirados en la provincia.