Incendio en una vivienda : un hombre sufrió quemaduras en las manos

0 0 18 enero 2026 2026-01-18T05:07:00-03:00 Editar esta nota

Incendio en una casa de Río Grande dejó a un hombre con quemaduras en las manos. Bomberos controlaron el fuego y evitaron su propagación.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en una casa de la calle Gorriti. Bomberos lograron controlar el fuego y evitar su propagación.
Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en calle Gorriti al 300, en la ciudad de Río Grande. Como consecuencia del siniestro, el propietario del inmueble sufrió quemaduras en ambas manos y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, cuando dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios acudieron de manera inmediata al lugar tras ser alertados sobre el foco ígneo. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron al único ocupante, identificado como Alfio Aquino, de 56 años, quien presentaba lesiones por quemaduras.

Personal sanitario asistió al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladó al hospital para la realización de curaciones, sin que se informaran complicaciones de gravedad.

Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, el incendio fue controlado en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas linderas y reduciendo el riesgo para los vecinos del sector.

En el lugar trabajó personal técnico de Bomberos, que inició las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el origen del fuego.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2447,Interes General,3303,Internacionales,165,Locales,4166,Noticias Nacionales,1441,Policiale,7,Policiales,11527,Sociedad,5155,Tecno,82,Tendencias,171,Titulares,15040,Ultimas Noticias,13429,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Incendio en una vivienda : un hombre sufrió quemaduras en las manos
Incendio en una vivienda : un hombre sufrió quemaduras en las manos
Incendio en una casa de Río Grande dejó a un hombre con quemaduras en las manos. Bomberos controlaron el fuego y evitaron su propagación.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDi7qzsxyMS5WMraiill5rgF25tL-y2UsGK-_Wx43xcCn09QTrH0JOqvV43yKHSWvplxmuDxqvSZ26i_Hivsfd06RRqqJhk9Amqke9bTRwBOeo05PhrLFjRq8NOHU5GiE5ReUthyphenhyphenDjSnpxj7q_g84CZVL5RONSbinvpTT7A2cYFePIjGuEp9a_/w640-h384/incendio%20en%20rio%20grande.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDi7qzsxyMS5WMraiill5rgF25tL-y2UsGK-_Wx43xcCn09QTrH0JOqvV43yKHSWvplxmuDxqvSZ26i_Hivsfd06RRqqJhk9Amqke9bTRwBOeo05PhrLFjRq8NOHU5GiE5ReUthyphenhyphenDjSnpxj7q_g84CZVL5RONSbinvpTT7A2cYFePIjGuEp9a_/s72-w640-c-h384/incendio%20en%20rio%20grande.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/incendio-en-una-vivienda-un-hombre.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/incendio-en-una-vivienda-un-hombre.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos