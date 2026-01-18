Incendio en una vivienda : un hombre sufrió quemaduras en las manos

Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en calle Gorriti al 300, en la ciudad de Río Grande. Como consecuencia del siniestro, el propietario del inmueble sufrió quemaduras en ambas manos y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, cuando dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios acudieron de manera inmediata al lugar tras ser alertados sobre el foco ígneo. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron al único ocupante, identificado como Alfio Aquino, de 56 años, quien presentaba lesiones por quemaduras.





Personal sanitario asistió al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladó al hospital para la realización de curaciones, sin que se informaran complicaciones de gravedad.





Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, el incendio fue controlado en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas linderas y reduciendo el riesgo para los vecinos del sector.





En el lugar trabajó personal técnico de Bomberos, que inició las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el origen del fuego.