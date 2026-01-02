Guardia del Hospital de Río Grande: la urgencia del trato humanizado en la atención médica

Reclamo de usuarios sobre el servicio de guardia del Hopital Regional Río Grande

En cualquier sistema de salud, la capacidad técnica es indispensable, pero nunca puede sustituir al trato humano, respetuoso y empático. En los últimos días, pacientes y familiares han manifestado experiencias preocupantes en la guardia del Hospital Regional Río Grande, donde un grupo reducido de médicas y personal administrativo habría evidenciado actitudes de soberbia, falta de empatía y trato inadecuado.
No se trata de generalizar ni de cuestionar a todo el equipo de salud, sino de visibilizar una problemática concreta: cuando la atención médica se ejerce sin humanidad, se vulneran derechos básicos y se profundiza el sufrimiento de quienes acuden en situaciones de extrema vulnerabilidad.

La medicina argentina ha tenido y tiene referentes que demostraron que el profesionalismo no está reñido con la empatía. El doctor René Favaloro, símbolo ético de la salud pública, sostenía que la dignidad del paciente debía estar siempre en el centro del acto médico. Su legado trasciende generaciones y sigue siendo un modelo vigente.

La Ley Nacional N.º 26.529 de Derechos del Paciente, con adhesión provincial, es clara: toda persona tiene derecho a un trato digno y respetuoso, a recibir información comprensible, y a ser acompañada cuando la situación clínica lo permita. El incumplimiento de estos principios no es una cuestión menor, sino una vulneración de derechos humanos en el ámbito sanitario.

Esta columna no busca el señalamiento arbitrario, sino exigir una reflexión institucional urgente y la implementación de capacitaciones en derechos del paciente y humanización de la salud, especialmente dirigidas a aquellos sectores donde se detectan falencias reiteradas.

La salud no es solo diagnóstico y protocolo.
La salud también es humanidad, escucha y respeto.
Y cuando eso falla, el sistema debe corregirse.

Hospital Regional Río Grande – Tierra del Fuego

