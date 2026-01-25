Grave ataque de perros asilvestrados en el corazón de la isla: mataron 30 llamas y alertan por abandono y descontrol

Una jauría de perros asilvestrados mató 30 llamas cerca de la Reserva Corazón de la Isla y alertan por abandono y falta de control canino.

Ocurrió en el establecimiento “El Paraíso”, en cercanías de la Reserva Corazón de la Isla. El productor perdió la totalidad de sus animales y advirtió que las jaurías representan también un riesgo para las personas.

Un nuevo y alarmante ataque de perros asilvestrados volvió a encender las alertas en el centro de Tierra del Fuego, poniendo en evidencia la falta de control sobre la población canina y el impacto directo del abandono de mascotas en zonas rurales.

El hecho se registró en el establecimiento ganadero “El Paraíso”, ubicado en un sector de la Estancia Ushuaia, sobre el camino que conduce a la Reserva Corazón de la Isla, donde una jauría de perros mató 30 llamas, dejando al productor sin ninguno de sus animales.

Según relató el damnificado, los ataques no son aislados ni recientes, sino parte de una problemática sostenida en el tiempo. “De todas las llamas que tenía no quedó ni una sola. Me han venido matando de a poco, pero ahora terminaron con todas”, expresó con crudeza.

El productor explicó que los animales agresores son perros abandonados que se vuelven cimarrones y actúan en grupo, una situación cada vez más frecuente en sectores rurales de la provincia. “Están atacando en todos lados. Son perros que abandona la gente y se hacen salvajes, forman jaurías”, sostuvo.

Además, recordó antecedentes graves ocurridos en la misma zona: “Hace unos meses mataron 86 corderos, después todas las crías de las llamas y también dos terneros”, detalló.

Con este último episodio, la pérdida es total, tanto desde el punto de vista productivo como económico, afectando de manera directa a un emprendimiento que ya venía siendo golpeado por ataques reiterados.

Pero el problema no se limita al daño a la producción ganadera. El productor advirtió que la situación representa un riesgo concreto para las personas. “Ya ha habido casos de personal del campo al que lo han querido atacar”, afirmó, y agregó que cuando hay menores en el predio no se les permite alejarse, por temor a una agresión. “Es un peligro real. Algún día vamos a tener que lamentar una tragedia personal”, alertó.

El caso vuelve a exponer la ausencia de políticas públicas eficaces en materia de control zoonótico, tenencia responsable y sanciones por abandono de animales, una problemática que se repite sin soluciones de fondo y cuyas consecuencias son cada vez más graves.

Mientras tanto, los productores rurales quedan desprotegidos, enfrentando pérdidas millonarias y riesgos permanentes, en un contexto donde las responsabilidades parecen diluirse entre distintos niveles del Estado.

