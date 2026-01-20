Estacionamiento caro y precario: el Municipio obliga a pagar para ingresar a las Termas de Tolhuin

El Municipio obliga a pagar un estacionamiento caro y precario para ingresar a las Termas de Tolhuin, prohibiendo el acceso peatonal.

La gestión de Daniel Harrington impone el uso obligatorio de un estacionamiento improvisado y costoso, mientras prohíbe el ingreso peatonal y prioriza la recaudación por sobre el acceso público.

La reapertura de las Termas de Tolhuin arranca con una fuerte recaudación para el Municipio, pero también con un creciente malestar entre vecinos y visitantes, que denuncian precios excesivos, servicios precarios y restricciones que obligan a pagar para poder ingresar al predio.

Durante el último fin de semana, más de 300 personas visitaron el complejo termal, lo que habría generado ingresos cercanos a los 10 millones de pesos. La mayor parte de esa recaudación proviene no solo del valor de las entradas, sino también del estacionamiento obligatorio, un espacio improvisado, de barro, delimitado con algunos palos y sin infraestructura acorde a un emprendimiento turístico de estas características.

Pese a la precariedad del lugar, el Municipio que conduce Daniel Harrington prohíbe el ingreso peatonal y obliga a los visitantes a ingresar en vehículo, lo que implica pagar sí o sí el estacionamiento. De esta manera, quienes quieren acceder a las Termas no solo deben abonar la entrada, sino también un costo adicional que muchos consideran abusivo.

Para los residentes de Tierra del Fuego, la entrada cuesta $20.000 por persona. A eso se suma el estacionamiento obligatorio de $60.000 por vehículo. En el caso de vans o combis, el valor asciende a $90.000, mientras que los colectivos deben pagar hasta $250.000 por apenas tres horas de permanencia.

El contraste entre los montos cobrados y los servicios ofrecidos es evidente. El predio carece de pavimento, señalización moderna, sanitarios adecuados y accesos en condiciones. El estacionamiento es, en los hechos, un terreno de barro con cuidadores de autos, sin mejoras visibles que justifiquen los valores exigidos.

Además, el Municipio limita la permanencia al horario exacto del turno adquirido. Una vez finalizado, las personas deben retirarse obligatoriamente, reforzando un esquema de rotación que parece diseñado más para maximizar la recaudación que para ofrecer una experiencia turística de calidad.

La reapertura de las Termas se produce luego de que trascendiera que personas allegadas al Ejecutivo local accedían al predio cuando aún estaba cerrado para el público. Las críticas por un uso “solo para amigos del poder” obligaron a habilitar el ingreso general, aunque bajo un sistema de precios altos, restricciones y control estricto del acceso.

En la provincia crece el debate sobre el verdadero objetivo de esta gestión: mientras el intendente Harrington busca no “perder un peso” y maximizar ingresos, los fueguinos enfrentan costos cada vez más altos y servicios deficientes. Para muchos, el mensaje es claro: el acceso al principal atractivo natural de la ciudad queda restringido por un esquema de cobros caros y una infraestructura que no está a la altura.

  1. Anónimoenero 20, 2026

    al pedo pusieron un intendente y concejales en tolhuin , solo aumenta el gasto y la corrupcion ,es un pueblo no tienen que tener un intendente

    Respuestas
    1. Anónimoenero 20, 2026

      Tenes razón, un BARCO CRUCERO TIENE MAS GENTE QUE ESE PUEBLO DE MUGRE LLENO DE IGNORANTES Y BRUTOS , NO TIENEN INTENDENTE. TOLHUIN UN PUEBLO DE LADRONES, BRUTOS, IGNORANTES, a tal punto que hacen una fiesta DE LA LENGA

    2. Anónimoenero 20, 2026

      Tenes razón, un BARCO CRUCERO TIENE MAS GENTE QUE ESE PUEBLO DE MUGRE LLENO DE IGNORANTES Y BRUTOS , NO TIENEN INTENDENTE. TOLHUIN UN PUEBLO DE LADRONES, BRUTOS, IGNORANTES, a tal punto que hacen una fiesta DE LA LENGA

  2. Anónimoenero 20, 2026

    No hay pinchila que les entre bien 🤨

  3. Anónimoenero 20, 2026

    Tuerto ladrón, seguís robando, tenes muchos testaferros en tolhuin

  4. Anónimoenero 20, 2026

    Un CHOREO DESCOMUNAL pero viene de la COMUNA. Esto termina mal!!!!

  5. Anónimoenero 20, 2026

    NO VAYAN!!!!!!

  6. Anónimoenero 20, 2026

    Jajaja yo ni en pedo voy a esa mugre.

  7. Anónimoenero 20, 2026

    mejor que cobren caro asi no se llena de cabezas de corcho y termina siendo una pileta de la matanza donde dejan mugre por todos lados y les chupa un huevo el lugar asique no te gusta el precio... comprate una pelopincho y metetela en el *

  8. Anónimoenero 20, 2026

    Son kukas, saben que les queda poco en el gobierno y estos son los últimos arrestos de corrupción.

  9. Anónimoenero 20, 2026

    Se tendrían que meter las termas en el opi estos corruptos de miércole, siempre ventageando a todos

