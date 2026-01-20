Estacionamiento caro y precario: el Municipio obliga a pagar para ingresar a las Termas de Tolhuin

La reapertura de las Termas de Tolhuin arranca con una fuerte recaudación para el Municipio, pero también con un creciente malestar entre vecinos y visitantes, que denuncian precios excesivos, servicios precarios y restricciones que obligan a pagar para poder ingresar al predio.

Durante el último fin de semana, más de 300 personas visitaron el complejo termal, lo que habría generado ingresos cercanos a los 10 millones de pesos. La mayor parte de esa recaudación proviene no solo del valor de las entradas, sino también del estacionamiento obligatorio, un espacio improvisado, de barro, delimitado con algunos palos y sin infraestructura acorde a un emprendimiento turístico de estas características.





Pese a la precariedad del lugar, el Municipio que conduce Daniel Harrington prohíbe el ingreso peatonal y obliga a los visitantes a ingresar en vehículo, lo que implica pagar sí o sí el estacionamiento. De esta manera, quienes quieren acceder a las Termas no solo deben abonar la entrada, sino también un costo adicional que muchos consideran abusivo.





Para los residentes de Tierra del Fuego, la entrada cuesta $20.000 por persona. A eso se suma el estacionamiento obligatorio de $60.000 por vehículo. En el caso de vans o combis, el valor asciende a $90.000, mientras que los colectivos deben pagar hasta $250.000 por apenas tres horas de permanencia.





El contraste entre los montos cobrados y los servicios ofrecidos es evidente. El predio carece de pavimento, señalización moderna, sanitarios adecuados y accesos en condiciones. El estacionamiento es, en los hechos, un terreno de barro con cuidadores de autos, sin mejoras visibles que justifiquen los valores exigidos.





Además, el Municipio limita la permanencia al horario exacto del turno adquirido. Una vez finalizado, las personas deben retirarse obligatoriamente, reforzando un esquema de rotación que parece diseñado más para maximizar la recaudación que para ofrecer una experiencia turística de calidad.





La reapertura de las Termas se produce luego de que trascendiera que personas allegadas al Ejecutivo local accedían al predio cuando aún estaba cerrado para el público . Las críticas por un uso “solo para amigos del poder” obligaron a habilitar el ingreso general, aunque bajo un sistema de precios altos, restricciones y control estricto del acceso.





En la provincia crece el debate sobre el verdadero objetivo de esta gestión: mientras el intendente Harrington busca no “perder un peso” y maximizar ingresos, los fueguinos enfrentan costos cada vez más altos y servicios deficientes. Para muchos, el mensaje es claro: el acceso al principal atractivo natural de la ciudad queda restringido por un esquema de cobros caros y una infraestructura que no está a la altura.