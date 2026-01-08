Dolor y enojo frente a OSEF: el reclamo por Mauricio Ulloa quedó escrito en las paredes

Familiares de Mauricio Ulloa se manifestaron frente a OSEF tras su muerte mientras esperaba tratamiento. Pintadas apuntaron al Gobierno provincial.

Familiares y amigos de Mauricio “Licho” Ulloa se manifestaron frente a la Obra Social del Estado Fueguino tras su fallecimiento, ocurrido mientras esperaba una respuesta por su tratamiento médico.
La bronca, el dolor y la indignación se hicieron visibles frente a la sede de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), donde familiares y amigos de Mauricio “Licho” Ulloa realizaron una manifestación tras su fallecimiento, ocurrido mientras aguardaba una respuesta por su tratamiento médico.

La protesta no pasó desapercibida. En el ingreso al edificio quedaron plasmados distintos mensajes de reclamo y denuncia, entre ellos: “Con la salud no se jode”, “OSEF hacete cargo” y “Melella renuncia”, en referencia al gobernador Gustavo Melella.

Las consignas reflejaron el hartazgo de quienes aseguran que Ulloa murió esperando una respuesta que nunca llegó. Para los manifestantes, su fallecimiento no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las demoras, la burocracia y la falta de respuestas del sistema de salud provincial.
Un reclamo sin intermediarios

La manifestación se realizó de manera espontánea, sin banderas partidarias ni intermediarios. El objetivo fue claro: visibilizar el abandono que, según denuncian, sufrió Ulloa en medio de su tratamiento médico. “El Estado sabía de la situación. OSEF sabía. Y nadie actuó a tiempo”, expresaron personas cercanas al joven fallecido.

Una muerte que expone el colapso del sistema

El caso de Mauricio Ulloa volvió a poner en evidencia las falencias estructurales de OSEF, una obra social atravesada por problemas financieros, demoras en autorizaciones, interrupciones de tratamientos y reclamos constantes de afiliados.

La falta de respuestas ante una situación médica crítica derivó, según denuncian los familiares, en un desenlace trágico que pudo haberse evitado.
El dolor quedó escrito

Las paredes hablaron por quienes ya no tienen voz. El mensaje fue directo, contundente y sin filtros: la salud no puede esperar. Y mientras los comunicados oficiales no llegan, el reclamo quedó expuesto frente a todos.

