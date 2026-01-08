Dolor y enojo frente a OSEF: el reclamo por Mauricio Ulloa quedó escrito en las paredes

La bronca, el dolor y la indignación se hicieron visibles frente a la sede de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), donde familiares y amigos de Mauricio “Licho” Ulloa realizaron una manifestación tras su fallecimiento, ocurrido mientras aguardaba una respuesta por su tratamiento médico.

La protesta no pasó desapercibida. En el ingreso al edificio quedaron plasmados distintos mensajes de reclamo y denuncia, entre ellos: “Con la salud no se jode”, “OSEF hacete cargo” y “Melella renuncia”, en referencia al gobernador Gustavo Melella.





Las consignas reflejaron el hartazgo de quienes aseguran que Ulloa murió esperando una respuesta que nunca llegó. Para los manifestantes, su fallecimiento no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las demoras, la burocracia y la falta de respuestas del sistema de salud provincial.

Un reclamo sin intermediarios





La manifestación se realizó de manera espontánea, sin banderas partidarias ni intermediarios. El objetivo fue claro: visibilizar el abandono que, según denuncian, sufrió Ulloa en medio de su tratamiento médico. “El Estado sabía de la situación. OSEF sabía. Y nadie actuó a tiempo”, expresaron personas cercanas al joven fallecido.