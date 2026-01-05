Doble operativo de rescate en Ushuaia: intervenciones en Laguna Turquesa y Laguna Esmeralda

La Comisión de Auxilio Ushuaia debió intervenir este sábado en dos emergencias ocurridas en senderos de Laguna Turquesa y Laguna Esmeralda, ambas con personas lesionadas.

Durante la jornada de este sábado, la Comisión de Auxilio Ushuaia llevó adelante dos operativos de rescate en zonas de senderismo muy concurridas, específicamente en Laguna Turquesa y Laguna Esmeralda, donde se asistió a personas que sufrieron lesiones mientras realizaban actividades recreativas.





El primer procedimiento tuvo lugar en el sendero de Laguna Turquesa, donde una turista resultó lesionada en uno de sus miembros inferiores. Al momento del arribo del personal de auxilio, el camino presentaba condiciones adversas, con abundante barro, presencia de agua y una fuerte pendiente, lo que obligó a realizar un descenso técnico en camilla mediante maniobras con cuerdas.





Tras un trabajo coordinado y de alta complejidad, la persona fue evacuada hasta la Ruta Nacional Nº 3, donde aguardaba un móvil sanitario que concretó el traslado al hospital para su evaluación médica.





Cuando el personal regresaba a la ciudad luego de finalizar ese primer operativo, se tomó conocimiento de una segunda emergencia, esta vez en el sendero de Laguna Esmeralda. En ese lugar, una mujer sufrió una lesión, siendo asistida inicialmente por un médico que se encontraba en la zona, quien brindó los primeros auxilios y acompañó el descenso inicial.









Posteriormente, un primer grupo de la Comisión de Auxilio tomó contacto con la persona lesionada y la acompañó hasta el sector de la castorera, desde donde un cuatriciclo completó el traslado hasta el estacionamiento, finalizando así el operativo de manera segura.





Desde la Comisión de Auxilio destacaron y agradecieron el compromiso y la labor de todos los voluntarios que participaron en ambas intervenciones, subrayando una vez más la importancia del trabajo coordinado ante este tipo de situaciones.





Finalmente, reiteraron el llamado a la comunidad y a los visitantes a planificar cada salida, informarse sobre el estado de los senderos y contar con indumentaria y equipamiento adecuados, a fin de prevenir accidentes y emergencias en zonas agrestes.