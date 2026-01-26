Despiste y desbarrancamiento con personas atrapadas

Grave accidente en la Ruta J: un vehículo despistó y se desbarrancó a la altura del km 32. Hay personas atrapadas y trabajan los equipos de emergencia

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 32, en el tramo que conecta Almanza con la estancia Harberton. Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron intervenir los servicios de emergencia.
Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial J, a la altura del kilómetro 32, en un sector comprendido entre Puerto Almanza y el camino hacia la estancia Harberton, donde un vehículo protagonizó un despiste seguido de un desbarrancamiento, dejando como saldo personas atrapadas en su interior.

De acuerdo a la información preliminar, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba por ese tramo del camino. Como consecuencia, el vehículo salió de la calzada y cayó hacia una zona de desnivel, generando un impacto de consideración.

Producto del violento siniestro, los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia, entre ellos personal policial, bomberos y equipos de asistencia sanitaria, quienes trabajaron intensamente para liberar a las víctimas y brindarles atención médica.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la cantidad de personas involucradas ni la gravedad de las lesiones, aunque la zona presenta características complejas para la circulación, especialmente por el estado del camino y las condiciones del terreno.

Las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al transitar por la Ruta J, un corredor frecuentemente utilizado tanto por residentes como por visitantes, y recordaron la importancia de conducir con velocidad prudente y atención constante.

¿Transitaste recientemente por la Ruta J? ¿Creés que el estado del camino influye en este tipo de accidentes?

Dejá tu comentario en el diario y en nuestras redes sociales. Tu aporte suma a la información colectiva.

