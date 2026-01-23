Confirman dos casos de influenza H3N2 en Tierra del Fuego y refuerzan la alerta sanitaria

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego confirmó este jueves la detección de dos casos de influenza A H3N2 en la provincia, en el marco de un aumento de cuadros gripales que también se registra a nivel nacional. Ambos pacientes son menores de edad y se encuentran internados en el Hospital Regional Ushuaia, con un cuadro clínico estable.

Según informó la Dirección de Epidemiología, los análisis de laboratorio que permitieron confirmar el diagnóstico fueron realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán”, organismo de referencia a nivel nacional.





La directora del área, Alejandra Aguilera, precisó que los niños no presentaban patologías previas ni tenían indicación de vacunación antigripal por su edad. En uno de los casos se trata de un bebé de dos meses, cuya protección frente al virus se atribuye a la inmunización de la madre durante el embarazo, ya que la vacuna antigripal se aplica a partir de los seis meses de vida.





Desde la cartera sanitaria explicaron que la influenza H3N2 presenta síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre, congestión, tos, dolores musculares y malestar general, aunque advirtieron sobre su alta capacidad de contagio, especialmente en contextos de circulación viral sostenida.





Ante este escenario, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo, entre los que se incluyen personas mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas. Asimismo, reiteraron la necesidad de evitar la automedicación, en particular el uso de antibióticos sin prescripción médica, y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con cuadros respiratorios.





Desde Salud señalaron que se mantiene la vigilancia epidemiológica activa en toda la provincia y no descartaron que puedan detectarse nuevos casos en las próximas semanas, en línea con el comportamiento estacional del virus.