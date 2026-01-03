Accidente en la Ruta 3: un vehículo chocó contra un guanaco

Un accidente vial se registró durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 2801, en inmediaciones de la Estancia Sara, cuando un vehículo particular colisionó con un guanaco que cruzaba la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas y fue protagonizado por un automóvil Chery Tiggo, de color rojo, que era conducido por Luis López, de 45 años, quien viajaba acompañado por una mujer y una menor de edad. A pesar del impacto, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, lo que evitó consecuencias mayores.





Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Tercera de la Policía Provincial constató que el animal ya no se encontraba en la zona, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la dinámica del hecho.





Desde la fuerza policial se informó que la ruta permanece habilitada al tránsito, aunque se reiteró la recomendación de extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores donde es habitual la presencia de fauna silvestre, una problemática recurrente en distintos tramos de la Ruta 3 en Tierra del Fuego.





Este tipo de incidentes vuelve a poner en agenda la necesidad de mayores controles, señalización preventiva y medidas de mitigación, para reducir los riesgos tanto para los conductores como para los animales.