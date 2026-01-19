Accidente de tránsito en Ushuaia: fuerte choque entre un auto y una moto dejó un herido

Un nuevo accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, esta vez en la intersección de las calles 12 de Octubre e Isla Año Nuevo, una esquina que vuelve a quedar en el centro de la escena por la falta de controles y prevención vial.

Según los primeros informes, un automóvil colisionó con un motovehículo por causas que aún son materia de investigación. A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones y debió ser asistido por personal policial que trabajó en el lugar.





El hecho generó demoras en la circulación y preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que se trata de un cruce conflictivo, con escasa señalización y alto flujo vehicular, especialmente en horarios de mayor tránsito.





Mientras se aguarda el parte médico oficial sobre el estado de salud del motociclista, el episodio vuelve a poner en discusión la falta de políticas efectivas de seguridad vial en Ushuaia, donde los siniestros con motos se repiten con preocupante frecuencia.





Vecinos reclaman mayor presencia de controles, mejoras en la infraestructura urbana y campañas de concientización, ante un escenario donde la imprudencia y la desorganización vial siguen cobrando víctimas.