A 193 años de la usurpación de las Islas Malvinas: la soberanía argentina es irreductible

A 193 años de la usurpación británica de Malvinas, Argentina reafirma su soberanía respaldada por la ONU y el derecho internacional.

El 3 de enero de 1833 el Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas. Casi dos siglos después, el reclamo argentino sigue vigente y respaldado por el derecho internacional y la ONU.

Este 3 de enero se cumplen 193 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, un acto de fuerza que violó el derecho internacional y despojó a la Argentina de un territorio que le pertenecía legítimamente desde su conformación como Nación.

El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas expulsaron por la fuerza a las autoridades argentinas que ejercían soberanía efectiva en las islas desde 1820, reemplazando a la población local por súbditos británicos e impidiendo deliberadamente el regreso de argentinos. Desde entonces, el Reino Unido mantiene una ocupación colonial que persiste hasta la actualidad.

La pertenencia argentina de las Islas Malvinas no es una consigna ideológica, sino un hecho histórico, jurídico y geográfico. Los archipiélagos formaban parte de los territorios reconocidos a España mediante Bulas Papales, pasaron luego al Virreinato del Río de la Plata, a las Provincias Unidas y finalmente a la República Argentina, que heredó esos derechos tras su independencia.

A lo largo de las décadas, la comunidad internacional ha reconocido la existencia de una disputa de soberanía, siendo la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU (1965) uno de los hitos más relevantes. Adoptada sin votos en contra, esta resolución reconoce explícitamente el conflicto entre Argentina y el Reino Unido y exhorta a ambas partes a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses —no los deseos— de los habitantes de las islas.

Desde entonces, más de 40 resoluciones de Naciones Unidas reiteraron el llamado al diálogo bilateral, reafirmando que se trata de un caso de colonialismo aún no resuelto. Sin embargo, el Reino Unido continúa desoyendo sistemáticamente estos pronunciamientos, sosteniendo una fuerte presencia militar y avanzando de manera unilateral en la exploración y explotación de recursos naturales, en abierta violación al derecho internacional.

Uno de los argumentos centrales del Reino Unido es el principio anglosajón de que “los habitantes deben decidir”. Sin embargo, este planteo carece de validez jurídica en el caso Malvinas, ya que la población actual fue implantada por la potencia ocupante tras la expulsión de la población argentina en 1833.

La propia ONU ha sido clara: no se trata de un caso de autodeterminación de los pueblos, sino de una disputa territorial entre dos Estados. Pretender que una población colonial decida sobre la soberanía es legitimar el despojo y perpetuar una situación de ocupación ilegítima.

Una causa nacional vigente

A 43 años de la recuperación de la democracia, todos los gobiernos argentinos, sin excepción, han sostenido el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas por la vía pacífica y diplomática. La causa Malvinas no prescribe, no se negocia y no se abandona, porque forma parte de la identidad, la integridad territorial y la memoria colectiva del pueblo argentino.

Mientras el colonialismo persista en el Atlántico Sur, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas seguirá siendo una causa irrenunciable, respaldada por la historia, la geografía y el derecho internacional.

