Vuelco en el ingreso al relleno sanitario: un camionero en grave estado

4 0 02 diciembre 2025 2025-12-02T11:37:00-03:00 Editar esta nota

Vuelco en el ingreso al relleno sanitario de Ushuaia: un camionero quedó inconsciente y fue trasladado con cordón sanitario por Policía y Bomberos.

Vuelco se registró esta tarde en el acceso al relleno sanitario municipal de Ushuaia. El conductor del camión fue hallado con graves heridas y debió ser trasladado bajo un cordón sanitario coordinado entre Policía, Bomberos y el Hospital Regional. 

Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles cerca de las 15:35, cuando un camión volcó en el ingreso al relleno sanitario municipal de Ushuaia, generando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia. Según información, el conductor esta en grave estado de salud. 

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo fue encontrado lesionado e inconsciente dentro del rodado, lo que activó un protocolo urgente de asistencia.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Tercera, una unidad de Bomberos Voluntarios del cuartel 2 de Abril y una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir al herido.

Dada la gravedad del cuadro y las condiciones del acceso al relleno sanitario, los equipos de emergencia dispusieron un cordón sanitario para garantizar el traslado seguro del conductor hacia el centro médico. La Policía, el personal de la ambulancia y los bomberos estuvieron a cargo de la maniobra, que se desarrolló con suma celeridad para intentar preservar la vida del trabajador que era de estado critico. 

Por el momento no se brindaron detalles sobre el estado actual del conductor ni las causas que provocaron el vuelco, aunque no se descarta que las condiciones del camino también hayan influido en el siniestro.

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimodiciembre 02, 2025

    PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIRANTE DE RIO GRANDE:
    Como ningun juez o fiscal de oficio, o los inutiles del Tribunal de cunetas no leen el boletin oficicial, adonde lalo carcamo tiene una categoria 22, y trabaja en el sector privado??? encima la mujer igual, factura de la ona del concejo delirante, y mas grave aun, el hermano de la mujer de carcamo, no vive en esta Provincia, y tambien lo tienen facturando, con la ona, me refiero a la amante de ibars.
    esto es un chiste...roban por todos lados, y aca no pasa nada!!!!

    ResponderBorrar
  2. Anónimodiciembre 02, 2025

    che casco, prepara bien el orto para este viernes, vos, el petizo orejudo, cheque perez, targeta ferro, pierden por paliza...

    sartory

    ResponderBorrar
  3. Anónimodiciembre 02, 2025

    En algún momento Hiba a pasar si andan haciendose los colapinto en el camión no les importa nada se creen que por que manejan un camión son dueños de la calle no respetan ni a la gente que va caminando muchas veces con chicos que no pongan de excusas el camino

    ResponderBorrar
  4. Anónimodiciembre 02, 2025

    que ciudad pedorra esa. Ademas llena de libertos

    ResponderBorrar

