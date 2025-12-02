Vuelco en el ingreso al relleno sanitario: un camionero en grave estado

Vuelco se registró esta tarde en el acceso al relleno sanitario municipal de Ushuaia. El conductor del camión fue hallado con graves heridas y debió ser trasladado bajo un cordón sanitario coordinado entre Policía, Bomberos y el Hospital Regional.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles cerca de las 15:35, cuando un camión volcó en el ingreso al relleno sanitario municipal de Ushuaia, generando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia. Según información, el conductor esta en grave estado de salud.





Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo fue encontrado lesionado e inconsciente dentro del rodado, lo que activó un protocolo urgente de asistencia.





Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Tercera, una unidad de Bomberos Voluntarios del cuartel 2 de Abril y una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir al herido.





Dada la gravedad del cuadro y las condiciones del acceso al relleno sanitario, los equipos de emergencia dispusieron un cordón sanitario para garantizar el traslado seguro del conductor hacia el centro médico. La Policía, el personal de la ambulancia y los bomberos estuvieron a cargo de la maniobra, que se desarrolló con suma celeridad para intentar preservar la vida del trabajador que era de estado critico.





Por el momento no se brindaron detalles sobre el estado actual del conductor ni las causas que provocaron el vuelco, aunque no se descarta que las condiciones del camino también hayan influido en el siniestro.