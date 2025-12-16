(Vídeo) Vecinos denuncian ruidos molestos de motos durante la madrugada y falta de respuesta policial

Vecinos denuncian ruidos de motos de madrugada y falta de respuesta policial. Aseguran que ocurre todos los días y nadie interviene.

Vecinos de distintos sectores de la ciudad volvieron a denunciar ruidos molestos provocados por motocicletas durante la madrugada, una situación que aseguran se repite todos los días y frente a la cual no obtienen respuestas concretas por parte de las autoridades.
Según relataron, el episodio más reciente ocurrió este martes alrededor de la 1:40 de la madrugada, momento en el que varios motociclistas realizaron aceleradas, explosiones de escape y maniobras ruidosas que interrumpieron el descanso de familias enteras. El hecho quedó registrado en un video enviado por vecinos para su difusión.

“Llamamos a la policía todas las noches y no hacen nada”, manifestaron con indignación, señalando que la problemática se volvió crónica y que la falta de controles genera una sensación de abandono y desprotección.

Los reclamos apuntan tanto a la ausencia de operativos nocturnos de tránsito como a la inacción policial, pese a tratarse de una contravención reiterada que afecta la convivencia urbana y la salud de quienes deben descansar para trabajar o estudiar.

Los vecinos exigen controles efectivos, sanciones reales y una presencia activa del Estado para frenar estas conductas que, lejos de ser aisladas, se repiten sin consecuencias.

  1. Anónimodiciembre 16, 2025

    Despues salen por las redes sociales pidiendo plata para enterrarlos xq son tan marrones que ni para morir tienen plata

  2. Anónimodiciembre 16, 2025

    hay que salir con palos a hacerlos cagar

  3. Anónimodiciembre 16, 2025

    Los policías los cagaron a tiros con marcadoras de paintball y los salieron a quemar públicamente...ahora no hacen nada y los queman públicamente...quién los entiende? (inicio debate)

