(Vídeo) Vecinos denuncian ruidos molestos de motos durante la madrugada y falta de respuesta policial

Según relataron, el episodio más reciente ocurrió este martes alrededor de la 1:40 de la madrugada, momento en el que varios motociclistas realizaron aceleradas, explosiones de escape y maniobras ruidosas que interrumpieron el descanso de familias enteras. El hecho quedó registrado en un video enviado por vecinos para su difusión.

“Llamamos a la policía todas las noches y no hacen nada”, manifestaron con indignación, señalando que la problemática se volvió crónica y que la falta de controles genera una sensación de abandono y desprotección.





Los reclamos apuntan tanto a la ausencia de operativos nocturnos de tránsito como a la inacción policial, pese a tratarse de una contravención reiterada que afecta la convivencia urbana y la salud de quienes deben descansar para trabajar o estudiar.





Los vecinos exigen controles efectivos, sanciones reales y una presencia activa del Estado para frenar estas conductas que, lejos de ser aisladas, se repiten sin consecuencias.



