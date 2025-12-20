(Vídeo) Vecinos de Andorra denuncian el abandono total de la plaza del barrio: “Vinieron antes de las elecciones y no volvieron más”

Vecinos del barrio Andorra denunciaron públicamente el abandono absoluto de la plaza del barrio, un espacio clave para la vida social, recreativa y comunitaria del barrio, que hoy muestra un marcado deterioro ante la ausencia total de mantenimiento municipal.





Según relatan en un video enviado a este medio, personal del Municipio de Ushuaia se hizo presente únicamente antes de las últimas elecciones , realizando tareas mínimas y promesas que nunca se cumplieron. Desde entonces, aseguran, no volvió a realizarse ningún tipo de trabajo, dejando la plaza librada a la desidia.



