(Vídeo) Vecinos de Andorra denuncian el abandono total de la plaza del barrio: “Vinieron antes de las elecciones y no volvieron más”

Vecinos de Andorra denuncian el abandono de la plaza barrial y acusan al Municipio de aparecer solo antes de las elecciones y no volver más.
Vecinos del barrio Andorra denunciaron públicamente el abandono absoluto de la plaza del barrio, un espacio clave para la vida social, recreativa y comunitaria del barrio, que hoy muestra un marcado deterioro ante la ausencia total de mantenimiento municipal.
Según relatan en un video enviado a este medio, personal del Municipio de Ushuaia se hizo presente únicamente antes de las últimas elecciones, realizando tareas mínimas y promesas que nunca se cumplieron. Desde entonces, aseguran, no volvió a realizarse ningún tipo de trabajo, dejando la plaza librada a la desidia.
“Después de las elecciones no aparecieron más”, sostienen los vecinos, quienes remarcan que se trata de un espacio muy utilizado por niños, familias y adultos mayores, y que hoy se encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento, limpieza y mejoras básicas.
El reclamo apunta directamente al Estado Municipal, que tras más de diez años de gestión continúa repitiendo el mismo patrón: presencia fugaz en tiempos electorales y ausencia total cuando se apagan las cámaras.
“Así responde el Municipio después de diez años de gobierno”, señalaron con indignación, dejando en evidencia el desgaste de una gestión que promete integración barrial pero no sostiene los espacios públicos más básicos.
“Esta es la mejor plaza de Andorra, imaginen el resto”
El dato no es menor: los propios vecinos aclaran que esta plaza es, paradójicamente, la mejor del barrio. La frase resume el nivel de abandono generalizado que atraviesa Andorra. “Esta es la mejor plaza que tenemos. Cómo creen que están las otras”, expresaran en el vídeo, con animo de descontento.
Mientras el Ejecutivo municipal discute ampliaciones del ejido urbano, nuevos proyectos y anuncios grandilocuentes, los barrios existentes siguen esperando lo básico: mantenimiento, presencia estatal y respeto por los vecinos.
Plazas abandonadas, trabajos inconclusos y promesas de campaña que duran lo mismo que un afiche electoral. La postal se repite y Andorra vuelve a ser testigo de una gestión que aparece cuando conviene y desaparece cuando gobierna.
