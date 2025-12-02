(Vídeo) Tensión en el Senado: López y Pino intentaron usurpar un despacho y denunciaron golpes y tocamientos

Escándalo en el Senado: López y Pino intentaron forzar un despacho con un cerrajero y fueron frenados por Seguridad. Hubo gritos y tensión por horas.

López y Pino intentaron usurpar un despacho en el Senado y fueron frenados por Seguridad

La senadora fueguina Cristina López y su esposo, el legislador provincial Juan Carlos Pino, intentaron forzar la entrada a un despacho acompañado de un cerrajero. Hubo gritos, empujones, intervención de Seguridad y hasta llamado al médico del Senado. No lograron concretar la maniobra.

Un escándalo político sacudió este lunes los pasillos del Congreso, luego de que la senadora por Tierra del Fuego Cristina López, acompañada por su esposo, el legislador provincial Juan Carlos Pino, intentara forzar el ingreso a un despacho del Senado junto a un cerrajero contratado para violentar la cerradura.

El incidente ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo, donde López se presentó exigiendo la ocupación de una oficina asignada actualmente a un senador que finaliza su mandato. Las imágenes viralizadas muestran al cerrajero intentando abrir la puerta mientras personal de Seguridad intervenía para impedirlo.

El trasfondo del conflicto es el decreto 488/25, firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que establece un proceso de reordenamiento interno por el cual la Presidencia de la Cámara administra y reasigna los despachos que quedan vacantes al finalizar los mandatos.

Lejos de acatar la disposición, López intentó ingresar por la fuerza. Allí comenzó una secuencia de empujones, gritos y acusaciones cruzadas. Pino llegó a gritar:
“¡No toqués a la senadora!”, mientras los agentes le respondían: “A la senadora no la toca nadie”.

En el video también se escucha a López ordenarle a una colaboradora: “Llamala a Juliana”, en referencia a la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, quien luego se sumó a la escena para respaldarla.

Durante la intervención, personal de Seguridad intentó retirar del lugar tanto a la senadora como al cerrajero, quien incluso fue visto con su caja de herramientas mientras Pino intentaba protegerlo.

La tensión escaló al punto de que López y Di Tullio pidieron la intervención del médico del Senado, alegando una supuesta agresión hacia la legisladora, extremo que no quedó registrado en las cámaras.

Tras más de dos horas de tensión, discusiones y forcejeos, López, Pino y Di Tullio finalmente se retiraron del despacho sin poder concretar la maniobra de ocupación. Realizaron denuncias por tocamiento a la senadora tanto en gluteos como en la parte frontal de la pelvis y golpes.  El episodio generó fuerte repudio en redes sociales y dentro del propio Senado, donde calificaron la escena como “un intento de usurpación institucional”.

