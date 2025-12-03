(Vídeo) Policías retirados protestaron frente a Casa de Gobierno: reclamos por la Caja Compensadora y críticas a Melella

0 0 03 diciembre 2025 2025-12-03T09:06:00-03:00 Editar esta nota

Policías retirados protestaron en Ushuaia por incumplimientos de la Caja Compensadora y cuestionaron el desinterés del gobernador Melella.

Un grupo de policías territoriales retirados se manifestó en Casa de Gobierno y luego en Jefatura para exigir respuestas por incumplimientos de la Caja Compensadora. Señalaron el desinterés del gobernador Gustavo Melella y advirtieron que podrían intensificar las medidas.
Un grupo de policías territoriales retirados realizó este miércoles una protesta frente a Casa de Gobierno, en pleno centro de Ushuaia, para exigir respuestas urgentes a la Caja de Retiros y Jubilaciones. Con pancartas y banderas, denunciaron incumplimientos históricos y la falta de actualización en los haberes compensatorios que, aseguran, afectan la economía de cientos de familias.

Los manifestantes remarcaron su malestar por lo que consideran un total desinterés del gobernador Gustavo Melella, quien —según expresaron— permanece ajeno a los reclamos de los retirados, pero sí se involucra en otros conflictos, como el caso del intento de “usurpación de escritorios” protagonizado por Cristina López, a quien el mandatario respaldó públicamente.

La convocatoria buscó visibilizar un conflicto que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo, producto del incumplimiento y el presunto manejo irresponsable de la Caja Compensadora durante años. “Nuestra situación individual se agrava mientras quienes llevaron a la quiebra la Caja siguen sin dar explicaciones”, señalaron.

Tras la manifestación en San Martín, los retirados se trasladaron a la Jefatura de Policía y también a la sede de la Caja, donde continuaron exigiendo respuestas. Todas las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con presencia de personal policial en actividad ordenando el tránsito.

Finalmente, advirtieron que, de no obtener avances concretos, profundizarán las medidas de fuerza en los próximos días.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2420,Interes General,3270,Internacionales,158,Locales,4017,Noticias Nacionales,1433,Policiale,7,Policiales,11481,Sociedad,5108,Tecno,81,Tendencias,165,Titulares,14872,Ultimas Noticias,13261,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Policías retirados protestaron frente a Casa de Gobierno: reclamos por la Caja Compensadora y críticas a Melella
(Vídeo) Policías retirados protestaron frente a Casa de Gobierno: reclamos por la Caja Compensadora y críticas a Melella
Policías retirados protestaron en Ushuaia por incumplimientos de la Caja Compensadora y cuestionaron el desinterés del gobernador Melella.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp23u9mHuQatCByjsOq_YTk1aG0z9VjCz1rUCLGTBywXaY6jV_QYFkSA3YwBQak9xaS8z8JiDMFzEHTbpta5DPh4JEtOaa7lODllj4jHUPKo0MoDGkrcdLu-XveE91P9VU09VqQ0A7_jxlDyIH_Ue2qWnG94JpeDs9quD18N2o6kMqa5GQkn2o/w640-h390/reclamo%20de%20jubilados%20de%20la%20caja.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp23u9mHuQatCByjsOq_YTk1aG0z9VjCz1rUCLGTBywXaY6jV_QYFkSA3YwBQak9xaS8z8JiDMFzEHTbpta5DPh4JEtOaa7lODllj4jHUPKo0MoDGkrcdLu-XveE91P9VU09VqQ0A7_jxlDyIH_Ue2qWnG94JpeDs9quD18N2o6kMqa5GQkn2o/s72-w640-c-h390/reclamo%20de%20jubilados%20de%20la%20caja.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/video-policias-retirados-protestaron.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/video-policias-retirados-protestaron.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos