(Vídeo) Policías retirados protestaron frente a Casa de Gobierno: reclamos por la Caja Compensadora y críticas a Melella

Un grupo de policías territoriales retirados realizó este miércoles una protesta frente a Casa de Gobierno, en pleno centro de Ushuaia, para exigir respuestas urgentes a la Caja de Retiros y Jubilaciones. Con pancartas y banderas, denunciaron incumplimientos históricos y la falta de actualización en los haberes compensatorios que, aseguran, afectan la economía de cientos de familias.

Los manifestantes remarcaron su malestar por lo que consideran un total desinterés del gobernador Gustavo Melella, quien —según expresaron— permanece ajeno a los reclamos de los retirados, pero sí se involucra en otros conflictos, como el caso del intento de “usurpación de escritorios” protagonizado por Cristina López, a quien el mandatario respaldó públicamente.





La convocatoria buscó visibilizar un conflicto que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo, producto del incumplimiento y el presunto manejo irresponsable de la Caja Compensadora durante años. “Nuestra situación individual se agrava mientras quienes llevaron a la quiebra la Caja siguen sin dar explicaciones”, señalaron.





Tras la manifestación en San Martín, los retirados se trasladaron a la Jefatura de Policía y también a la sede de la Caja, donde continuaron exigiendo respuestas. Todas las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con presencia de personal policial en actividad ordenando el tránsito.





Finalmente, advirtieron que, de no obtener avances concretos, profundizarán las medidas de fuerza en los próximos días.



