(Vídeo) Insólito robo en pleno centro de Ushuaia: entró a un local y se llevó solo alcohol

Robo insólito en Ushuaia: un hombre entró a un local en Magallanes y Don Bosco y se llevó botellas de alcohol sin ejercer violencia.



Un hombre ingresó a un comercio ubicado en Magallanes y Don Bosco y escapó con botellas de alcohol. El hecho sorprendió a empleados y clientes, aunque no hubo violencia.

Un hecho tan insólito como preocupante ocurrió este miércoles en pleno centro de Ushuaia. Cerca de las 12:20, un hombre ingresó a un local comercial ubicado en la esquina de Magallanes y Don Bosco con intenciones de robo, pero lo que llamó la atención fue lo que decidió llevarse.

Según indicaron testigos, el individuo se dirigió directamente a una góndola, tomó varias botellas de alcohol y salió corriendo sin generar mayores disturbios ni violencia dentro del comercio.

Los empleados, sorprendidos por la modalidad y la particular elección del ladrón, dieron aviso a las autoridades. Clientes que se encontraban en la zona también manifestaron su sorpresa por el episodio, que se suma a otros hechos menores registrados en el área céntrica.

Hasta el momento no trascendió si el sujeto logró ser identificado por las cámaras de seguridad de los comercios cercanos.

