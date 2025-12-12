(Vídeo) Insólito robo en pleno centro de Ushuaia: entró a un local y se llevó solo alcohol

Un hombre ingresó a un comercio ubicado en Magallanes y Don Bosco y escapó con botellas de alcohol. El hecho sorprendió a empleados y clientes, aunque no hubo violencia.

Un hecho tan insólito como preocupante ocurrió este miércoles en pleno centro de Ushuaia. Cerca de las 12:20, un hombre ingresó a un local comercial ubicado en la esquina de Magallanes y Don Bosco con intenciones de robo, pero lo que llamó la atención fue lo que decidió llevarse.





Según indicaron testigos, el individuo se dirigió directamente a una góndola, tomó varias botellas de alcohol y salió corriendo sin generar mayores disturbios ni violencia dentro del comercio.





Los empleados, sorprendidos por la modalidad y la particular elección del ladrón, dieron aviso a las autoridades. Clientes que se encontraban en la zona también manifestaron su sorpresa por el episodio, que se suma a otros hechos menores registrados en el área céntrica.





Hasta el momento no trascendió si el sujeto logró ser identificado por las cámaras de seguridad de los comercios cercanos.



