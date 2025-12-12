(Vídeo) Insólito robo en pleno centro de Ushuaia: entró a un local y se llevó solo alcohol

Robo insólito en Ushuaia: un hombre entró a un local en Magallanes y Don Bosco y se llevó botellas de alcohol sin ejercer violencia.
Un hombre ingresó a un comercio ubicado en Magallanes y Don Bosco y escapó con botellas de alcohol. El hecho sorprendió a empleados y clientes, aunque no hubo violencia.
Un hecho tan insólito como preocupante ocurrió este miércoles en pleno centro de Ushuaia. Cerca de las 12:20, un hombre ingresó a un local comercial ubicado en la esquina de Magallanes y Don Bosco con intenciones de robo, pero lo que llamó la atención fue lo que decidió llevarse.
Según indicaron testigos, el individuo se dirigió directamente a una góndola, tomó varias botellas de alcohol y salió corriendo sin generar mayores disturbios ni violencia dentro del comercio.
Los empleados, sorprendidos por la modalidad y la particular elección del ladrón, dieron aviso a las autoridades. Clientes que se encontraban en la zona también manifestaron su sorpresa por el episodio, que se suma a otros hechos menores registrados en el área céntrica.
Hasta el momento no trascendió si el sujeto logró ser identificado por las cámaras de seguridad de los comercios cercanos.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
vaya la adición le puedeResponderBorrar
Rata alcohólica no puede bancar su vicio.ResponderBorrar