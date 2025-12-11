Nuevo episodio de violencia en escuelas: un padre amenazó a un docente en el Trejo Noel

La escalada de violencia en los establecimientos educativos de Tierra del Fuego sumó un nuevo y preocupante capítulo este martes en el Colegio Trejo Noel, donde un padre irrumpió en un aula y amenazó directamente a un docente delante de un grupo de alumnos.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba el acto de egresados, según relató Sonia Casals, delegada del SUTEF en la institución. El episodio se desató cuando el docente informó al padre que, si su hija no rendía la evaluación prevista para ese día, debería presentarse en febrero. La reacción del hombre fue inmediata: lo amenazó verbalmente en el aula y continuó con las agresiones en la galería del colegio, en plena actividad escolar.





“El docente radicó la denuncia policial. Es un papá que ya reiteradas veces ha hecho lo mismo”, señaló Casals en diálogo con Radio Provincia , agregando que el episodio se suma a una serie de situaciones de violencia previas, tanto contra docentes como contra personal no docente.





Frente al hecho, ayer miércoles a las 7.30 se realizó una asamblea con docentes y no docentes, donde se resolvió avanzar hacia un estado de asamblea permanente, sujeto a la decisión final de la mayoría. En el turno tarde se llevará adelante un segundo encuentro para sumar las definiciones del resto del personal.





Casals remarcó que la situación excede a un caso puntual: “Esto es grave no solo por este padre, que ya tiene antecedentes, sino porque ya hubo varios casos de violencia dentro de la escuela. Desde el Ministerio se aprobó un protocolo de seguridad para las escuelas el 17 de noviembre, pero en el Trejo Noel ese protocolo no se está aplicando”, cuestionó.





La delegada también advirtió que este problema se repite en otras instituciones educativas de la provincia. “En Ushuaia incluso hubo agresiones físicas, no solo amenazas. Hay compañeras con órdenes de restricción contra algunos padres”, señaló.



