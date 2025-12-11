Ushuaia cierra el año con millonarias contrataciones y un chofer exclusivo en Buenos Aires por $8,4 millones

La Municipalidad de Ushuaia cerró el año con más de $80 millones en contrataciones, incluyendo una chofer en Buenos Aires por $8,4 millones.
La Municipalidad de Ushuaia terminó el 2025 con más de $80 millones en contrataciones directas. Entre los casos más llamativos figura el pago de $8.400.000 a una chofer radicada en Buenos Aires para realizar diligencias fuera de la ciudad. Todas las firmas corresponden al jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte.
La Municipalidad de Ushuaia encara el cierre del 2025 con un listado de contrataciones que supera los 80 millones de pesos, solo en el ultimo mes, según documentación oficial a la que tuvo acceso este medio. La seguidilla de acuerdos administrativos, firmados por el jefe de Gabinete Sebastián Iriarte, incluye servicios de todo tipo, aunque uno de ellos generó especial sorpresa.
Entre las últimas contrataciones firmadas aparece el caso de una chofer radicada en la Ciudad de Buenos Aires, que fue contratada por la suma de $8.400.000 para realizar diligencias administrativas en la capital del país, se trata de una volkwagen Suran del año 2017, lejos de la sede municipal y de cualquier necesidad operativa habitual de la ciudad. También se encuentra una contratación por "BiciUshuaia", que suma mas de 6 millones para atención al publico, un proyecto que sigue generando gastos a la ciudad.
El gasto se suma al extenso listado de contrataciones que la gestión municipal ha ejecutado durante el año, muchas de ellas con montos significativos y sin demasiadas precisiones sobre los criterios utilizados para su selección.
Mientras tanto, la administración cierra diciembre con un ritmo acelerado de adjudicaciones que generan dudas sobre si estas serán las últimas del año o si aún quedan más contratos por conocerse antes del cierre del ejercicio.
La ciudadanía, en tanto, observa cómo la Municipalidad continúa destinando recursos en contrataciones que nadie explica, mientras persisten reclamos por falta de mantenimiento urbano, demoras en obras y un estado general de abandono en distintos barrios.
¿Habrá más contratos antes de fin de año? Que opinan nuestros lectores? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Y de aumentos para los empleados ni hablar, pero contratos amigos si hayResponderBorrar
negro bosta...JUSTICIA X MATIAS RODRIGUEZ losconcejales complices de el asesino este tremenda mafia EL KARMA LES LLEGARA A ESTOS DELINCUENTES,Y EL GORDO PELOLI PIDIENDO A LOS PRIVADOS QUE COLABOREN MIENTRAS MANTIENEN ÑOQUIS POR WTODOS LADOS,asesores por todos el pais cobrando desde USHUAIAResponderBorrar
Al final, pasa en rio grande y ushuaia lo mismo, despilfarro de guitaResponderBorrar
ABRAN LOS OJOS USHUAIA ES LA CIUDAD DE LA CORRUPCION LA 931 COMPRADA POR LA MUNICIPALIDAD CON PEZANO SON UNOS LADRONES A CARA DESCUBIERTAResponderBorrar
iriarte como siempre boludea con la guita del puebloResponderBorrar
Estos tipos nunca masResponderBorrar
Lo único bueno de la Muni es que casi no hay que ir es todo por internet. Debería haber la mitad de los empleados ni un pasante ni un contratado pero seguís yendo y hua cada vez más genteResponderBorrar
La ciudad detonada.. los boludos van a ver un arbolito qué no tuvo nada de inversiones y la decoración es sola de hace años. Y lo mas llamativo son las cubiertas pintadas de negro y blanco. Horrible ushuaia. Y siguen las usurpaciónResponderBorrar
ERAN BIEN CONOCIDOS ESTOS DELINCUENTES Y LOS VOTARON, INCREIBLE!!!!!ResponderBorrar
COSAS DE PERONCHOSResponderBorrar
Iriarte un extranjero con poderesResponderBorrar
Y puertos cierra el año regalando mas de sus instalacionesResponderBorrar
Murcia el protejido de Urquiza a pesar de la intervencion que se le viene sigue haciendo de las suyas. Socialismo expreso
Esta porqueria regala instalaciones de puertos a puntero de forja en rio grande
Igual que hizo en ushuaia regalamdonel predio que esta juicio para instala una salita de primeros auxilios o regalar parate del edificio del puerto de rio grande a una ong. Ahora el muy turro regala el galpon de grande al que invirtio mas de 20 millones de pesos. Se lo sede a puntero de forja
Y con ese accionar fa ilita la desicion para una intervencion nacional sobre pueetos por incumplimiento de la ley de transferenci de puertos nacion provincia
Gestion MOPOF !!!
ni el Alcalde Diamante se animo a tantoResponderBorrar
Salgan a la calle. Todos, dejen de quejarse y también dejen de robar hijos de puta. Dos años que se bajen el sueldo al 30% y se soluciona todo!!!ResponderBorrar