Ushuaia cierra el año con millonarias contrataciones y un chofer exclusivo en Buenos Aires por $8,4 millones

La Municipalidad de Ushuaia terminó el 2025 con más de $80 millones en contrataciones directas. Entre los casos más llamativos figura el pago de $8.400.000 a una chofer radicada en Buenos Aires para realizar diligencias fuera de la ciudad. Todas las firmas corresponden al jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte.

La Municipalidad de Ushuaia encara el cierre del 2025 con un listado de contrataciones que supera los 80 millones de pesos, solo en el ultimo mes , según documentación oficial a la que tuvo acceso este medio. La seguidilla de acuerdos administrativos, firmados por el jefe de Gabinete Sebastián Iriarte , incluye servicios de todo tipo, aunque uno de ellos generó especial sorpresa.





Entre las últimas contrataciones firmadas aparece el caso de una chofer radicada en la Ciudad de Buenos Aires, que fue contratada por la suma de $8.400.000 para realizar diligencias administrativas en la capital del país, se trata de una volkwagen Suran del año 2017, lejos de la sede municipal y de cualquier necesidad operativa habitual de la ciudad. También se encuentra una contratación por "BiciUshuaia" , que suma mas de 6 millones para atención al publico, un proyecto que sigue generando gastos a la ciudad.





El gasto se suma al extenso listado de contrataciones que la gestión municipal ha ejecutado durante el año, muchas de ellas con montos significativos y sin demasiadas precisiones sobre los criterios utilizados para su selección.





Mientras tanto, la administración cierra diciembre con un ritmo acelerado de adjudicaciones que generan dudas sobre si estas serán las últimas del año o si aún quedan más contratos por conocerse antes del cierre del ejercicio.





La ciudadanía, en tanto, observa cómo la Municipalidad continúa destinando recursos en contrataciones que nadie explica, mientras persisten reclamos por falta de mantenimiento urbano, demoras en obras y un estado general de abandono en distintos barrios.





¿Habrá más contratos antes de fin de año? Que opinan nuestros lectores? Déjanos tu opinión en los comentarios.



