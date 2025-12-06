Reequipamiento militar y desdén británico: Londres insiste en que Argentina “no es una amenaza” pese a la llegada de los F-16

El contraste: mientras Londres subestima, el Gobierno celebra un “cambio de época” en defensa.





La realidad local muestra un escenario muy diferente al planteado por el portal británico.





Tras más de un año de negociaciones, el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la recepción oficial de las primeras aeronaves F-16 MLU Block 15, de procedencia danesa, un proceso que incluyó acuerdos diplomáticos, adecuación de hangares, viajes técnicos y la aprobación del Congreso de Estados Unidos para la transferencia de tecnología sensible.





El Gobierno sostiene que la llegada de los F-16 representa el mayor salto cualitativo de la Fuerza Aérea en tres décadas, con nuevas capacidades de intercepción, entrenamiento avanzado y armamento estadounidense, incluidos misiles AIM-9X y AIM-120.





Las aeronaves comenzaron sus vuelos de prueba y entrenamiento en Buenos Aires, Río Cuarto y Tandil, mientras se avanza en la capacitación de pilotos y técnicos.





El Reino Unido, entre la tranquilidad estratégica y el mensaje político





Aunque Argentina celebra el reequipamiento y reivindica una política de defensa más activa, el análisis británico parece buscar instalar una narrativa clara: la modernización argentina no altera la relación de fuerzas en torno a Malvinas.





El artículo incluso cuestiona la posibilidad de sostener una inversión real de USD 2.000 millones en modernización militar, calificándola de “poco realista” ante las restricciones económicas.





En otras palabras, aun cuando Argentina reconstruye capacidades perdidas durante décadas, el Reino Unido intenta minimizar cada avance, reforzando ante su público la idea de que el control militar sobre las islas no corre riesgo alguno.