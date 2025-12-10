Mañana Ushuaia sin luz entre 3 a 5 según sector

La DPE anunció un corte programado para este jueves 11 de diciembre desde las 09:30, debido a reparaciones de cañería de la DPOSS. La interrupción podría extenderse entre 3 y 5 horas y alcanzará a varios barrios del centro y sector alto de la ciudad.

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este jueves 11 de diciembre, a partir de las 09:30, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Ushuaia debido a trabajos de reparación de una cañería por parte de personal de la DPOSS, ubicada sobre calle Maipú, frente a la Fábrica de Talento.





Según precisó el organismo, para ejecutar las tareas será necesario retirar temporalmente de servicio el Alimentador Nº 2, ya que en el área intervenida se encuentra un cable de media tensión y es imprescindible evitar riesgos para el personal y los vecinos.





La duración estimada de la interrupción será de 3 a 5 horas. El corte alcanzará a los siguientes sectores: