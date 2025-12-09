OSEF y la Clínica San Jorge vuelven a dejar a una paciente sin quimioterapia: exigen $2 millones por internación y la obra social no responde

Una vecina de Ushuaia denunció que su madre, paciente oncológica, no recibió su segunda quimioterapia porque “se cayó el convenio” entre OSEF y la Clínica San Jorge. El presupuesto entregado supera los $2 millones por tres días de internación, sin medicación incluida, y debe pagarse por adelantado. No es la primera vez que la paciente queda a la deriva por la misma disputa administrativa.

Una grave denuncia volvió a exponer el estado crítico del sistema de salud en Tierra del Fuego. Una vecina de Ushuaia hizo público el caso de su madre, una paciente con cáncer que debía recibir su segunda sesión de quimioterapia, pero que fue rechazada por la Clínica San Jorge debido a la caída del convenio con la obra social provincial OSEF.





La familia recibió un presupuesto que indigna por su magnitud: $2.103.946 por tres días de internación, sin incluir medicación, y con la exigencia de pago adelantado.

La paciente necesita repetir este módulo cada dos semanas durante seis meses, lo que representa más de 6 millones de pesos mensuales solo por internación.





“Mi mamá necesita su quimioterapia YA. No mañana. No cuando arreglen sus internas”, expresó la mujer, visiblemente desesperada. “La salud de mi mamá está siendo usada como rehén de un problema administrativo”.





El caso no es aislado. La denunciante recordó que meses atrás su madre también quedó sin atención cuando tenía programada una cirugía de colon, suspendida por el mismo conflicto entre la obra social y la institución médica. Solo fue reprogramada cuando la situación se hizo pública.





La familia pide que el caso llegue a medios, autoridades y a cualquier funcionario capaz de intervenir, porque la paciente no puede esperar.

Análisis político y sanitario





El conflicto entre OSEF y la Clínica San Jorge ya es crónico y, una vez más, pone en evidencia el profundo deterioro del sistema de salud provincial. La obra social continúa arrastrando deudas millonarias, mientras la clínica —principal prestadora privada de la región— responde con cortes y restricciones que terminan afectando directamente a los pacientes, especialmente a quienes más dependen de la continuidad del tratamiento.





El impacto político es innegable





El Gobierno provincial queda nuevamente en el centro de la crítica por la incapacidad de garantizar prestaciones esenciales. OSEF repite un patrón de desfinanciamiento y falta de previsión que golpea a miles de afiliados y La Clínica San Jorge, por su parte, mantiene su postura contractual sin contemplar situaciones humanitarias urgentes.





La combinación de fallas administrativas, una obra social colapsada y prestadores que imponen barreras económicas dejan a pacientes oncológicos en una situación límite: la salud queda supeditada a negociaciones y convenios que se firman, caen y se renegocian sin previsibilidad.





Mientras tanto, la política provincial continúa prometiendo mejoras, pero los casos concretos —como este— muestran una realidad donde el acceso a la salud depende de la exposición pública y no de un sistema que funcione.