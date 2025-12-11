Anuncian corte programado de agua para este viernes en Ushuaia

0 0 11 diciembre 2025 2025-12-11T15:43:00-03:00 Editar esta nota

Corte programado de agua el 12 de diciembre en Ushuaia: afectará al centro y barrio Piedrabuena entre las 9 y 13 hs por trabajos de la DPOSS.

La DPOSS realizará trabajos en la zona de Gobernador Paz y Piedrabuena. Habrá baja presión y falta de suministro entre las 9 y las 13 horas, afectando al centro, barrio Piedrabuena y sectores cercanos.
La DPOSS realizará trabajos en la zona de Gobernador Paz y Piedrabuena. Habrá baja presión y falta de suministro entre las 9 y las 13 horas, afectando al centro, barrio Piedrabuena y sectores cercanos.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que este viernes 12 de diciembre se llevará adelante un corte programado del servicio de agua potable en Ushuaia debido a tareas operativas en inmediaciones de la intersección de Gobernador Paz y Piedrabuena.

Los trabajos comenzarán a partir de las 09:00 y se extenderán hasta aproximadamente las 13:00, período durante el cual se registrará baja presión y/o falta total de suministro en los siguientes sectores: Zona céntrica, Barrio Piedrabuena, Áreas aledañas

Desde el organismo solicitaron a los usuarios disculpar las molestias y recomiendan realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva mientras dure la interrupción.

El corte forma parte de las intervenciones de mantenimiento y mejoras programadas en la red, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2427,Interes General,3275,Internacionales,159,Locales,4046,Noticias Nacionales,1435,Policiale,7,Policiales,11492,Sociedad,5116,Tecno,81,Tendencias,165,Titulares,14904,Ultimas Noticias,13293,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Anuncian corte programado de agua para este viernes en Ushuaia
Anuncian corte programado de agua para este viernes en Ushuaia
Corte programado de agua el 12 de diciembre en Ushuaia: afectará al centro y barrio Piedrabuena entre las 9 y 13 hs por trabajos de la DPOSS.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpA72owhVXQ1h6FSx56BropfHFG2K9n2sz5zbxe6Z7ld4d30AVaqDP-0KdP-7DPTqZUFeioknBG0xnobx-_uFLXoqL2VcK4gR6efqnUSLdh3ONuIt9VVs9S8_EDaGTpywjHXq2H1k-WfOuGWa6HLZZD3x84ppaf0NzUYKgPJon3xCukKaZfzUU/w640-h384/corte_de_agua_ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpA72owhVXQ1h6FSx56BropfHFG2K9n2sz5zbxe6Z7ld4d30AVaqDP-0KdP-7DPTqZUFeioknBG0xnobx-_uFLXoqL2VcK4gR6efqnUSLdh3ONuIt9VVs9S8_EDaGTpywjHXq2H1k-WfOuGWa6HLZZD3x84ppaf0NzUYKgPJon3xCukKaZfzUU/s72-w640-c-h384/corte_de_agua_ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/anuncian-corte-programado-de-agua-para.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/anuncian-corte-programado-de-agua-para.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos