Anuncian corte programado de agua para este viernes en Ushuaia

La DPOSS realizará trabajos en la zona de Gobernador Paz y Piedrabuena. Habrá baja presión y falta de suministro entre las 9 y las 13 horas, afectando al centro, barrio Piedrabuena y sectores cercanos.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que este viernes 12 de diciembre se llevará adelante un corte programado del servicio de agua potable en Ushuaia debido a tareas operativas en inmediaciones de la intersección de Gobernador Paz y Piedrabuena.





Los trabajos comenzarán a partir de las 09:00 y se extenderán hasta aproximadamente las 13:00, período durante el cual se registrará baja presión y/o falta total de suministro en los siguientes sectores: Zona céntrica, Barrio Piedrabuena, Áreas aledañas





Desde el organismo solicitaron a los usuarios disculpar las molestias y recomiendan realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva mientras dure la interrupción.





El corte forma parte de las intervenciones de mantenimiento y mejoras programadas en la red, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.