Nuevas denuncias contra COMSLAR y Javier Cuellar Quispe por presuntas estafas inmobiliarias en Ushuaia: vecinos apuntan al Municipio y a la Justicia por inacción

La empresa COMSLAR vuelve a estar en el centro de la polémica con nuevas denuncias por presuntas estafas, incumplimientos contractuales y maniobras fraudulentas en la venta de departamentos. Damnificados señalan que Obras Privadas del Municipio y la Justicia permiten que las irregularidades se sostengan desde hace años.

La historia vuelve a repetirse en Ushuaia y ya toma dimensiones alarmantes. Tal como anticipó este medio el 13 de abril de 2022, ( VER ) siguen acumulándose nuevas denuncias contra COMSLAR, la firma vinculada a Javier Cuellar Quispe, acusado reiteradamente de estafar a vecinos mediante la venta de departamentos “en pozo” que jamás se entregan.





Según relataron a este portal distintos damnificados, Cuellar Quispe continúa operando a pesar de tener obras paralizadas por parte del Municipio, no contar con título habilitante para ejercer como Maestro Mayor de Obras en proyectos de gran escala y enfrentar múltiples denuncias por estafa, incumplimiento, usurpación y engaños sistemáticos.

El modus operandi denunciado: promesas, obras paralizadas y compradores engañados





Los testimonios coinciden en una mecánica presuntamente fraudulenta:





– Cuellar Quispe recibe terrenos, viviendas o importantes sumas de dinero con la promesa de construir departamentos.

– Comercializa unidades en pozo que nunca entrega, acumulando demoras de tres años o más.

– Presenta obras “fantasma” o paralizadas, sobre las que asegura avances inexistentes.

– Ingresa ilegalmente a predios rompiendo fajas municipales y se instala con trabajadores extranjeros o locales contratados como “custodios” para impedir el acceso de los propietarios.

– Utiliza el dinero de nuevas ventas para cubrir reclamos anteriores, lo que damnificados describen como “una estafa piramidal de hecho”.





A pesar de este escenario, los denunciantes aseguran que Obras Privadas del Municipio de Ushuaia no aplica sanciones efectivas y que la Justicia penal mantiene las causas sin avances concretos, permitiendo la continuidad del esquema.





Los casos más recientes





En las últimas semanas se sumó una nueva denunciante: Adriana Beatriz Paz, quien entregó su terreno y vivienda a Cuellar Quispe en 2020. Desde entonces, acusa que:





– El constructor desmanteló su casa,

– Se quedó con materiales,

– Y jamás cumplió con la entrega de los dos departamentos prometidos para septiembre de 2022.





Tras asesorarse en estos días, descubrió que Cuellar Quispe se colocó como Responsable Técnico de la obra sin título habilitante, mientras que inspectores municipales —como el propio Ceballos— constataron numerosas irregularidades, emplazamientos y paralizaciones que nunca fueron resueltas.





Otros casos emblemáticos incluyen denuncias de Roxana Leonor Hernández y Victoria Vanesa Scaramuccia, quienes pagaron por departamentos que nunca se entregaron y a quienes tampoco se les restituyó el dinero.

Un negocio sostenido por la falta de control estatal





Los denunciantes apuntan directamente a dos responsables institucionales: Obras Privadas de la Municipalidad de Ushuaia, por permitir que Cuellar Quispe continúe trabajando pese a tener obras paralizadas y ser infractor reiterado. La Justicia, por mantener causas sin avances y derivar los reclamos al fuero civil, como si no existiera una maniobra sistemática de presunta estafa.

El elemento más delicado: presunta protección judicial





Tal como se informó en 2022, fuentes del Poder Judicial habrían señalado la participación de jueces y exmagistrados en negocios inmobiliarios similares, mencionando en particular a Andrés Leonelli, Alejandro Fernández y el exjuez De Gamas Soler.





La sospecha, según los denunciantes, es que no existe voluntad de avanzar con imputaciones que puedan sentar jurisprudencia y afectar a quienes también participan en desarrollos de este tipo.





Mientras tanto, nuevas víctimas continúan cayendo en un entramado que combina publicidad engañosa, promesas falsas y la total ausencia de control estatal. Crónicas Fueguinas, junto a los vecinos seguirá documentando cada denuncia, cada expediente frenado y cada irregularidad que la Municipalidad de Ushuaia y la Justicia sigan dejando pasar.