Tres detenidos tras intento de robo: fueron sorprendidos dentro de una vivienda

0 0 12 diciembre 2025 2025-12-12T08:58:00-03:00 Editar esta nota

Tres detenidos en la Margen Sur tras un intento de robo en una vivienda. Fueron sorprendidos dentro y fuera del domicilio. Interviene la Fiscalía.

Un llamado al 101 permitió frustrar un ingreso delictivo en una casa de Coronel Zelaya y Submarino Santa Fe. Dos hombres fueron hallados dentro del predio y una mujer hacía de “campana”. La Fiscalía de turno ya interviene en el caso.

Un intento de robo fue desarticulado en la medianoche de este viernes en la Margen Sur, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia de varios individuos intentando ingresar a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Coronel Zelaya y Submarino Santa Fe.

De acuerdo con la información policial, el aviso ingresó a través de la línea de emergencias 101 y permitió una rápida intervención. Al llegar al domicilio, los efectivos identificaron a una mujer que, según el testigo que realizó la denuncia, actuaba como “campana”. La persona fue retenida y posteriormente aprehendida, tratándose de Camila Aylen Chocano Do Santos, de 27 años.

Dentro de la vivienda, los uniformados encontraron a un hombre oculto, mientras que un segundo sujeto fue ubicado en el patio trasero. La ventana frontal presentaba signos evidentes de forzamiento y, en las inmediaciones, se hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas que habrían sido preparadas para ser sustraídas.

Los individuos aprehendidos fueron identificados como Jonathan Levil Lillo, de 22 años, y Jonatan Andrés Montecino Naudan, de 32 años. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones de rigor.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, que reiteran la necesidad de mayor presencia policial ante reiterados episodios delictivos en la zona.

Tres detenidos en la Margen Sur tras un intento de robo en una vivienda. Fueron sorprendidos dentro y fuera del domicilio. Interviene la Fiscalía.
