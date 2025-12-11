Río Grande encendió el árbol más caro del país y el Municipio justifica el millonario gasto con funcionarios

Creadores de contenido denunciaron que el evento habría costado más de 500 millones de pesos, además de 119 mil dólares en contratación artística. Mientras tanto, la ciudad sigue destruida.Mientras la ciudad atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de infraestructura y servicios, el municipio volvió a quedar envuelto en la polémica. Esta vez, por el gasto millonario del encendido del árbol navideño, un evento que levantó fuertes críticas de vecinos y creadores de contenido locales.

En medio de la controversia, el responsable del área de Cultura, Sebastián Bendaña, decidió romper el silencio y defender públicamente el gasto, asegurando que el municipio “invirtió” en un evento para “toda la comunidad” y que “los números son razonables”. Su explicación llegó a contramano del malestar social, en una ciudad donde —según vecinos— no funciona nada, desde las calles destruidas hasta la ausencia de obras visibles.





Los cuestionamientos no tardaron en llegar. Un creador de contenido de Río Grande publicó en sus redes un extenso detalle del supuesto costo real del espectáculo, asegurando que:

La contratación del artista habría costado 119 mil dólares.

El viaje habría incluido a 23 personas.

La sonido, logística y alquileres del evento rondarían los 500 millones de pesos.

Si bien el municipio no confirmó esos montos, la denuncia sostiene que los gastos estarían “divididos y dibujados” en el Boletín Oficial, dificultando conocer el total real de lo erogado.





Una ciudad devastada y un intendente en modo campaña





Las críticas escalan aún más en un contexto donde los vecinos señalan que Río Grande está destruida de punta a punta, con calles intransitables, veredas rotas, alumbrado deficiente, barrios olvidados y servicios municipales al borde del colapso.





En paralelo, el intendente Martín Pérez continúa proyectándose políticamente y alimentando su sueño de ser gobernador, pese a que la gestión local muestra un deterioro evidente y creciente.





Para los vecinos, el contraste es desigual: La ciudad se hunde en problemas estructurales, pero el municipio gasta cifras millonarias en shows, artistas y festivales. Y mientras tanto, Pérez insiste en venderse como “gestor”, aun cuando no logra gobernar ni su propio municipio.





Polémica abierta





Lejos de calmar las aguas, la defensa de Bendaña terminó alimentando aún más el malestar ciudadano. Entre críticas por la falta de prioridades, acusaciones de gastos excesivos y un Boletín Oficial con partidas dispersas, la polémica por el encendido del árbol promete seguir creciendo.