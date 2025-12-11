Río Grande encendió el árbol más caro del país y el Municipio justifica el millonario gasto con funcionarios

Bendaña defendió el gasto millonario del encendido del árbol en Río Grande mientras crecen denuncias por costos inflados y la ciudad sigue en crisis.

El funcionario municipal, Sebastián Bendaña, salió a justificar el presupuesto del encendido del árbol navideño, pese a las críticas por un gasto millonario.
Creadores de contenido denunciaron que el evento habría costado más de 500 millones de pesos, además de 119 mil dólares en contratación artística. Mientras tanto, la ciudad sigue destruida.Mientras la ciudad atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de infraestructura y servicios, el municipio volvió a quedar envuelto en la polémica. Esta vez, por el gasto millonario del encendido del árbol navideño, un evento que levantó fuertes críticas de vecinos y creadores de contenido locales.

En medio de la controversia, el responsable del área de Cultura, Sebastián Bendaña, decidió romper el silencio y defender públicamente el gasto, asegurando que el municipio “invirtió” en un evento para “toda la comunidad” y que “los números son razonables”. Su explicación llegó a contramano del malestar social, en una ciudad donde —según vecinos— no funciona nada, desde las calles destruidas hasta la ausencia de obras visibles.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. Un creador de contenido de Río Grande publicó en sus redes un extenso detalle del supuesto costo real del espectáculo, asegurando que:
  • La contratación del artista habría costado 119 mil dólares.
  • El viaje habría incluido a 23 personas.
  • La sonido, logística y alquileres del evento rondarían los 500 millones de pesos.
Si bien el municipio no confirmó esos montos, la denuncia sostiene que los gastos estarían “divididos y dibujados” en el Boletín Oficial, dificultando conocer el total real de lo erogado.

Una ciudad devastada y un intendente en modo campaña

Las críticas escalan aún más en un contexto donde los vecinos señalan que Río Grande está destruida de punta a punta, con calles intransitables, veredas rotas, alumbrado deficiente, barrios olvidados y servicios municipales al borde del colapso.

En paralelo, el intendente Martín Pérez continúa proyectándose políticamente y alimentando su sueño de ser gobernador, pese a que la gestión local muestra un deterioro evidente y creciente.

Para los vecinos, el contraste es desigual: La ciudad se hunde en problemas estructurales, pero el municipio gasta cifras millonarias en shows, artistas y festivales. Y mientras tanto, Pérez insiste en venderse como “gestor”, aun cuando no logra gobernar ni su propio municipio.

Polémica abierta

Lejos de calmar las aguas, la defensa de Bendaña terminó alimentando aún más el malestar ciudadano. Entre críticas por la falta de prioridades, acusaciones de gastos excesivos y un Boletín Oficial con partidas dispersas, la polémica por el encendido del árbol promete seguir creciendo.

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Paga la deuda con Osef lpmqtpr pagaaaaa. osefff

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Dale nomas total lo pagan los boludos de los contribuyentes!!!!!

  Anónimodiciembre 11, 2025

    En Ushuaia pasa lo mismo. Los intendentes peronchos traen espectáculos x los monitos. El resto que se joda.

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Estos intendentes y gobernadores kukas solo maquillan su desastrosa gestión con artistas que se vuelven millonarios con la nuestra y todos artistas kukas

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Disfruten lo votado kumpas

  Anónimodiciembre 11, 2025

    NEGROS DE MIERDA

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Deja de gastar la plata de los riograndenses y hacete cargo de la obra publica que la tenes olvidada y ya esta sesionada en el concejo de liberante

  Anónimodiciembre 11, 2025

    NEGROS DE MIERDA

  Anónimodiciembre 11, 2025

    NEGROS DE MIERDA

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Municipio Basura

  Anónimodiciembre 11, 2025

    Todos critican estos eventos por lo costosos, pero siempre se llenan de boludos que van con la boca abierta a saltar como monos con cualquier perro que viene a cantar.

