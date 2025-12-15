Tragedia vial en Ushuaia: un motociclista murió tras un fatal accidente en Prefectura Naval y Don Bosco

Un motociclista murió en un fatal accidente ocurrido en Prefectura Naval y Don Bosco, Ushuaia. Investigan las causas del siniestro.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo. La víctima, un hombre mayor de edad, identificado como Orlando Juan Gramajo, falleció en el lugar pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.
Una nueva tragedia vial enluta a la ciudad de Ushuaia. Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 06:37 horas, se registró un fatal accidente de tránsito en la intersección de las calles Prefectura Naval y Don Bosco, que tuvo como protagonista a un motovehículo.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de la motocicleta —un hombre mayor de edad y único ocupante del rodado— perdió la vida en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto.

Hasta la escena acudió personal policial junto a equipos de emergencia, quienes constataron el fallecimiento y procedieron a resguardar el sector para permitir el trabajo de los peritos. En paralelo, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Las autoridades continúan realizando las averiguaciones necesarias para establecer fehacientemente la identidad del motociclista y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro vial.

El hecho vuelve a encender la preocupación por la seguridad vial en la capital fueguina, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.

Tragedia vial en Ushuaia: un motociclista murió tras un fatal accidente en Prefectura Naval y Don Bosco
