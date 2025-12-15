Impactante hallazgo en el sur fueguino: pescadores encontraron craneo humanos en la desembocadura del río Ewan

Pescadores hallaron restos humanos en la desembocadura del río Ewan, al sur de Río Grande. Investiga la Justicia.

El descubrimiento de restos óseos humanos en una zona de difícil acceso, a unos 50 kilómetros al sur de Río Grande, activó un amplio operativo policial y abrió una investigación judicial para determinar su origen y antigüedad.
Un inquietante hallazgo se produjo en las últimas horas en el sur de Tierra del Fuego, cuando un grupo de pescadores encontró restos óseos que, en una primera evaluación, pertenecerían a una persona. El hecho ocurrió en inmediaciones de la desembocadura del río Ewan, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Río Grande.

El descubrimiento tuvo lugar en un sector cercano a la confluencia de los ríos Ewan Norte y Ewan Sur con el mar, una zona de difícil acceso a la que se llega a través de la Ruta Nacional N°3 y caminos secundarios. Tras el hallazgo, los pescadores dieron aviso inmediato a la Policía.

Hasta el lugar se trasladó una comisión policial junto a personal especializado de Policía Científica, que inició las actuaciones correspondientes. En el sitio fueron hallados un cráneo y otros restos óseos cuya morfología permitió determinar, de manera preliminar, que se trataría de restos humanos.

Los peritos indicaron además que los huesos serían de antigua data, lo que amplía considerablemente las hipótesis investigativas. Si bien no se descarta ninguna línea, de forma preliminar se evalúa la posibilidad de que los restos correspondan a habitantes originarios de la isla, y que el hallazgo esté vinculado a algún tipo de rito funerario, dado que en el lugar también se encontraron huesos de animales.

Finalizadas las tareas de relevamiento en el terreno, los restos fueron cuidadosamente colectados y resguardados para su posterior traslado a la morgue judicial de Río Grande. Allí se realizarán estudios forenses que permitirán establecer con mayor precisión su antigüedad, origen y procedencia.

La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que aguardará los resultados de las pericias científicas para determinar las circunstancias en las que se produjo este hallazgo, que volvió a poner en alerta a las fuerzas de seguridad en el extremo sur de la provincia.

