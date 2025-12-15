SUTEF, otra vez en modo protesta: Catena usa a la docencia para sumar presión política contra la reforma laboral

La conducción del SUTEF vuelve a convocar protestas contra la reforma laboral mientras se agravan los problemas de la educación fueguina.

Mientras la educación fueguina acumula falencias estructurales y pérdida de días de clase, la conducción del SUTEF vuelve a priorizar la confrontación política y convoca a nuevas movilizaciones contra la reforma laboral.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) volvió a demostrar que su agenda principal no pasa por mejorar la educación ni resolver los problemas cotidianos de las escuelas, sino por sostener un esquema de protesta permanente alineado con intereses políticos y gremiales más amplios.

Este lunes 15 de diciembre, en el marco del Congreso Provincial de Delegadas y Delegados que se desarrolla en Tolhuin, el secretario general del gremio, Horacio Catena, convocó públicamente a movilizar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, sumando a la docencia fueguina a una disputa que excede largamente el ámbito educativo.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la conducción del SUTEF ya anunció reuniones con otros sindicatos para el martes 16, con el objetivo de organizar una movilización para el miércoles. Una vez más, el gremio docente se pliega a una estrategia de presión política que utiliza a la educación como excusa, pero que en los hechos termina afectando directamente a estudiantes y familias.

Mientras tanto, las escuelas de la provincia continúan enfrentando problemas de infraestructura, déficit de recursos, falta de planificación pedagógica y una pérdida sostenida de días efectivos de clase. Ninguno de estos temas parece ocupar el centro del debate sindical, desplazado por consignas ideológicas y alineamientos partidarios.

La dirigencia del SUTEF, encabezada por Catena, insiste en presentarse como defensora de derechos, pero acumula años de paros, asambleas y movilizaciones que poco o nada han contribuido a mejorar la calidad educativa. Por el contrario, el saldo visible es una educación pública debilitada y una docencia cada vez más utilizada como herramienta de confrontación.

El Congreso Provincial en Tolhuin se desarrolla bajo este clima, y se espera que al finalizar se oficialicen nuevas medidas de fuerza. Todo indica que el cierre del año vuelve a encontrar al SUTEF repitiendo el mismo libreto: conflicto, protesta y presión política, aun cuando el principal perjudicado termina siendo el sistema educativo fueguino.

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimodiciembre 15, 2025

    CATENA, ES EL MAL DE LA EDUCACION.
    Y ADENAS SE PONE EN EL BOLSILLO A LOS DOCENTES RECIEN LLEGADO...

  2. Anónimodiciembre 15, 2025

    Puertos una caldera
    Designaciones caprichosas de gente
    Iolando todo lo que se cruza
    El viernes jorge rafael regalo el galpon del puerto de rio grande a gobierno para boludear politicamente. Incumpliendo las normas legales vigentes
    Por ultimo el sabado lo notificaron a jorge rafael que el puerto en 30 dias se queda sin la certificacion portuaria que emite la prefectura
    Por no dar bola desde que esta a las observaciones de cada auditoria de prefectura
    Se cagaron en todo y ahora ños resultados son estos.
    Hasta cuando hay que soportar a los hijos de urquiza en puertos?
    https://delfuegonoticias.com.ar/noticias/el-puerto-de-ushuaia-se-quedo-sin-el-aval-de-seguridad-a-la-terminal-maritima/

  3. Anónimodiciembre 15, 2025

    CATENA, DEJATE DE JODER Y CUIDA UN POCO MÁS A TU FAMILIA......BOLUDO...!!!!!

  4. Anónimodiciembre 15, 2025

    este tipo de personajes, transeros, mentirosos y matones, generan rechazo al mundo gremial y hacen que la gente voten a la extrema derecha.

La conducción del SUTEF vuelve a convocar protestas contra la reforma laboral mientras se agravan los problemas de la educación fueguina.
