Siniestro vial en Ushuaia: un conductor se habría descompensado y terminó hospitalizado

0 0 16 diciembre 2025 2025-12-16T03:00:00-03:00 Editar esta nota

Un conductor fue hospitalizado tras un siniestro vial cerca del barrio La Misión en Ushuaia. Habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Capitán Armando Mutto, cerca del acceso al barrio La Misión. El conductor de una Toyota Hilux fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia.
Personal de la Comisaría Segunda de Ushuaia intervino ante un siniestro vial registrado en las inmediaciones de calle Capitán Armando Mutto, en cercanías de la barrera de ingreso al barrio La Misión, donde se constató la presencia de una camioneta Toyota Hilux 4x4 que había sufrido un accidente.

El conductor del vehículo fue identificado como Félix Barroso, de 52 años, quien debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica.

De acuerdo a la información recabada posteriormente por el personal policial, el hombre habría sufrido una descompensación mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado y el posterior siniestro.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias del hecho, quedando el episodio bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2429,Interes General,3279,Internacionales,159,Locales,4062,Noticias Nacionales,1436,Policiale,7,Policiales,11498,Sociedad,5121,Tecno,81,Tendencias,167,Titulares,14922,Ultimas Noticias,13311,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Siniestro vial en Ushuaia: un conductor se habría descompensado y terminó hospitalizado
Siniestro vial en Ushuaia: un conductor se habría descompensado y terminó hospitalizado
Un conductor fue hospitalizado tras un siniestro vial cerca del barrio La Misión en Ushuaia. Habría sufrido una descompensación mientras manejaba.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4a5t_lwrEzRUM9HGkjz9GTC7ns93cXt_1Xpl4u9atmanT4R_Cz39VIyXknX3V5z3IRAJRk1GkfeH4vR2U7wfLRdyJBFMYKQLw0vPF05njwNM1pbLtku3Z-v0ypsiL2_Wu2lgk15vYKl-leMD7G8Qe73yQlncXYCmV-T070wykcaeY4ASqR9UU/w640-h384/accidente%20en%20la%20mision%20baja%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4a5t_lwrEzRUM9HGkjz9GTC7ns93cXt_1Xpl4u9atmanT4R_Cz39VIyXknX3V5z3IRAJRk1GkfeH4vR2U7wfLRdyJBFMYKQLw0vPF05njwNM1pbLtku3Z-v0ypsiL2_Wu2lgk15vYKl-leMD7G8Qe73yQlncXYCmV-T070wykcaeY4ASqR9UU/s72-w640-c-h384/accidente%20en%20la%20mision%20baja%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/siniestro-vial-en-ushuaia-un-conductor.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/siniestro-vial-en-ushuaia-un-conductor.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos