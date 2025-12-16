Siniestro vial en Ushuaia: un conductor se habría descompensado y terminó hospitalizado

Un conductor fue hospitalizado tras un siniestro vial cerca del barrio La Misión en Ushuaia. Habría sufrido una descompensación mientras manejaba.
Personal de la Comisaría Segunda de Ushuaia intervino ante un siniestro vial registrado en las inmediaciones de calle Capitán Armando Mutto, en cercanías de la barrera de ingreso al barrio La Misión, donde se constató la presencia de una camioneta Toyota Hilux 4x4 que había sufrido un accidente.
El conductor del vehículo fue identificado como Félix Barroso, de 52 años, quien debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica.
De acuerdo a la información recabada posteriormente por el personal policial, el hombre habría sufrido una descompensación mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado y el posterior siniestro.
En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias del hecho, quedando el episodio bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.
