Sepelio Solidario: Vuoto impulsa un nuevo cargo municipal y abre el debate

Vuoto impulsa el Sepelio Solidario con un nuevo cargo municipal. Críticas por falta de detalles, recaudación encubierta y prioridades de gestión.

El intendente Walter Vuoto presentó en el Concejo Deliberante de Ushuaia un proyecto para crear el denominado Programa Municipal de Sepelio Solidario, una iniciativa que, bajo el argumento de garantizar un “sepelio digno”, incorpora un nuevo ítem en los mecanismos de recaudación municipal, trasladando una vez más el financiamiento de políticas sociales al bolsillo de los contribuyentes.

Si bien el proyecto apela a una causa sensible y socialmente atendible, lo cierto es que el Ejecutivo no especifica el costo real del programa, ni el impacto concreto que tendrá sobre tasas e impuestos municipales, ni tampoco explica por qué el Municipio —con un presupuesto millonario— necesita crear un nuevo cargo en lugar de reasignar partidas existentes.

Un esquema poco claro y con antecedentes cuestionables

Según el texto ingresado, el programa se sostendría mediante un ítem a definir por reglamentación, lo que deja amplio margen de discrecionalidad al Ejecutivo para fijar montos, alcances y criterios de aplicación, sin un debate previo profundo en el ámbito legislativo.

Además, el Municipio prevé contratar una póliza de seguro para cubrir los servicios funerarios, delegando la prestación en casas funerarias privadas. Sin embargo, no se detallan mecanismos de control, licitación ni costos estimados, en una ciudad donde la tercerización de servicios y los convenios con empresas asociadas ya han sido motivo de críticas y conflictos.

Más cargas en un contexto de aumentos generalizados

La iniciativa se presenta en un contexto donde los vecinos de Ushuaia enfrentan aumentos sostenidos en el boleto de colectivo, tasas municipales y servicios básicos, mientras el Ejecutivo local continúa expandiendo estructuras, programas y empresas vinculadas al Municipio sin mostrar mejoras proporcionales en la calidad de los servicios.

Desde distintos sectores ya advierten que el proyecto podría transformarse en otro aporte obligatorio encubierto, que terminará siendo abonado incluso por familias que nunca utilicen el servicio, replicando esquemas de financiamiento que el propio oficialismo suele cuestionar a nivel nacional.

El discurso social y la realidad de la gestión

En los fundamentos del proyecto, Vuoto sostiene que “el Estado debe velar por generar un servicio básico en los momentos de mayor vulnerabilidad”. Sin embargo, la misma gestión municipal mantiene serias falencias en áreas sensibles como transporte, higiene urbana, infraestructura barrial y condiciones laborales del personal de planta, lo que refuerza las críticas sobre prioridades políticas y uso de los recursos públicos.

El proyecto ahora quedó en manos del Concejo Deliberante, donde deberá definirse si se trata de una política social genuina o de otro mecanismo para ampliar la recaudación municipal sin resolver de fondo los problemas estructurales de la ciudad.

  1. Anónimodiciembre 17, 2025

    Que hijo de puta .perdon por la expresion

  2. Anónimodiciembre 17, 2025

    SI ESO PASA DEBE INTERVENIR LA FISCALIA DE ESTADO !!! O DEMANDAS PENALES COLECTIVAS CONTRA EL MUNICIPIO Y CONSEJALES SI LO APRUEBAN

  3. Anónimodiciembre 17, 2025

    Es para mas droga

  4. Anónimodiciembre 17, 2025

    Si alguien no puede acceder a sepelio digno q lo banque vuoto solito.. con toda la q chorea no necesita genwrar otro impuesto

  5. Anónimodiciembre 17, 2025

    3 palitos sale un sepelio.....como minimo

  6. Anónimodiciembre 17, 2025

    GORDITO!!!! son tus muertos, no los mios....

  7. Anónimodiciembre 17, 2025

    Este personaje siempre pensando en sacarle plata a la ciudadanía para sacarse la foto ayudando a los que menos tienen. Mientras tanto ellos se hacen millonarios y cuando la gente no los vota más, terminan viviendo en verdaderas mansiones en los lugares más caros del pais. Son "los pastores" de la política.

  8. Anónimodiciembre 17, 2025

    Ya no sabe como robar....nos va a dejar en pelotas!!!!!

  9. Anónimodiciembre 17, 2025

    Platita fresca para Casa Manantiales del compañero Manfredotti y la dientuda de Angelica Guzman y retorno para él.

  10. Anónimodiciembre 17, 2025

    Ante un comité del senado de estados unidos un doctor llamado robert sullivan confirma que la tecnología ARNm no es una vacuna ,sino una plataforma de modificación genética, y la proteína de pico o Spike ,es una toxina,causa de muchas enfermedades muy graves a la salud eso lo saben en el 2015 ,me pregunto porque nadie o ningún medio muestra estas noticias o será que son cómplices del experimento y envenenamiento masivo a escala mundial y que muchos se hicieron ricos ,la plandemia fue un experimento y todavía no terminaron con el plan satánico quieren provocar otra plandemia

  11. Anónimodiciembre 17, 2025

    Era un proyecto de Matias Rodriguez

  12. Anónimodiciembre 17, 2025

    DE SOLIDARIO NO TIENE NADA, SOLO SE LO VAN A COBRAR A LOS QUE TIENEN UNA PROPIEDAD, Y A LOS DEMAS?

  13. Anónimodiciembre 17, 2025

    Empezaron los delirios místicos.... LPM dicen escuchar al pueblo, pero no escucharon que camino eligió el pueblo en las elecciones.

