Sepelio Solidario: Vuoto impulsa un nuevo cargo municipal y abre el debate

Un esquema poco claro y con antecedentes cuestionables





Según el texto ingresado, el programa se sostendría mediante un ítem a definir por reglamentación, lo que deja amplio margen de discrecionalidad al Ejecutivo para fijar montos, alcances y criterios de aplicación, sin un debate previo profundo en el ámbito legislativo.





Además, el Municipio prevé contratar una póliza de seguro para cubrir los servicios funerarios, delegando la prestación en casas funerarias privadas. Sin embargo, no se detallan mecanismos de control, licitación ni costos estimados, en una ciudad donde la tercerización de servicios y los convenios con empresas asociadas ya han sido motivo de críticas y conflictos.