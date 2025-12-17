Denuncian presunta estafa de una empresa de aberturas en Ushuaia: clientes esperan hace más de un año

Vecinos de Ushuaia presentaron múltiples denuncias por presunta estafa contra la empresa Durplass SAS, firma radicada en la ciudad que se publicita comercialmente bajo el nombre de “Aberturas Malvinas”. Según relatan los damnificados, existen retrasos prolongados o directamente no se realizan las entregas de los productos, incumplimientos contractuales y devoluciones de dinero que nunca se concretan, pese a reiteradas promesas formales.

De acuerdo con las presentaciones realizadas, hay clientes que esperan desde hace más de un año la entrega de aberturas ya abonadas. En el caso más reciente denunciado, una familia habría realizado una compra por más de $1.200.000, sin que hasta el momento se haya recibido el producto ni la devolución del dinero. Este no es el unico caso, hay muchas personas con el mismo problema y esto llevaria a una estafa millonaria





Un mismo patrón de reclamos





Según los testimonios coincidentes de varios afectados, el modo de operar sería reiterado:

Se acepta el pago total o parcial del producto.

Se informa posteriormente que existen “problemas de producción o entrega”.

Ante el reclamo del cliente, se promete una fecha de devolución del dinero, generalmente formalizada mediante carta documento.

Llegado el día comprometido, la devolución no se realiza y la visita o encuentro pactado es cancelado.

Este esquema habría generado numerosos reclamos administrativos y denuncias policiales, que ya involucran a varios damnificados.





Quién atendía en Ushuaia





Siempre según lo indicado por los denunciantes, durante un período la atención comercial en Ushuaia habría estado a cargo de Mabel Britos, firmante de carta a documento en donde se indica devolución que nunca llega, a quien identifican mediante fotografías y señalan como la persona que recibía pagos y representaba a la firma en la ciudad.





Los damnificados también indicaron que las supuestas oficinas comerciales de la empresa existen o existieron, lo que habría contribuido a generar confianza en los clientes al momento de concretar las operaciones.





Avance de las denuncias





Fuentes consultadas señalaron que ya se acumulan varias denuncias en distintas instancias, tanto policiales como administrativas, y que se encuentran más personas evaluando sumarse a las presentaciones por hechos similares.





Mientras tanto, los afectados reclaman respuestas concretas, la restitución del dinero abonado y una intervención efectiva de los organismos de control, ante lo que consideran una situación que se repite y se agrava con el paso del tiempo.



