Denuncian presunta estafa de una empresa de aberturas en Ushuaia: clientes esperan hace más de un año




Vecinos de Ushuaia presentaron múltiples denuncias por presunta estafa contra la empresa Durplass SAS, firma radicada en la ciudad que se publicita comercialmente bajo el nombre de “Aberturas Malvinas”. Según relatan los damnificados, existen retrasos prolongados o directamente no se realizan las entregas de los productos, incumplimientos contractuales y devoluciones de dinero que nunca se concretan, pese a reiteradas promesas formales.

De acuerdo con las presentaciones realizadas, hay clientes que esperan desde hace más de un año la entrega de aberturas ya abonadas. En el caso más reciente denunciado, una familia habría realizado una compra por más de $1.200.000, sin que hasta el momento se haya recibido el producto ni la devolución del dinero. Este no es el unico caso, hay muchas personas con el mismo problema y esto llevaria a una estafa millonaria

Un mismo patrón de reclamos

Según los testimonios coincidentes de varios afectados, el modo de operar sería reiterado:
  • Se acepta el pago total o parcial del producto.
  • Se informa posteriormente que existen “problemas de producción o entrega”.
  • Ante el reclamo del cliente, se promete una fecha de devolución del dinero, generalmente formalizada mediante carta documento.
  • Llegado el día comprometido, la devolución no se realiza y la visita o encuentro pactado es cancelado.
Este esquema habría generado numerosos reclamos administrativos y denuncias policiales, que ya involucran a varios damnificados.

Quién atendía en Ushuaia

Siempre según lo indicado por los denunciantes, durante un período la atención comercial en Ushuaia habría estado a cargo de Mabel Britos, firmante de carta a documento en donde se indica devolución que nunca llega,  a quien identifican mediante fotografías y señalan como la persona que recibía pagos y representaba a la firma en la ciudad. 

Los damnificados también indicaron que las supuestas oficinas comerciales de la empresa existen o existieron, lo que habría contribuido a generar confianza en los clientes al momento de concretar las operaciones.

Avance de las denuncias

Fuentes consultadas señalaron que ya se acumulan varias denuncias en distintas instancias, tanto policiales como administrativas, y que se encuentran más personas evaluando sumarse a las presentaciones por hechos similares.

Mientras tanto, los afectados reclaman respuestas concretas, la restitución del dinero abonado y una intervención efectiva de los organismos de control, ante lo que consideran una situación que se repite y se agrava con el paso del tiempo.

COMENTARIOS

BLOGGER: 11
  1. Anónimodiciembre 17, 2025

    Tranquilos pelucas, tranquilos respiren profundo no atraparon todavía al peluca mayor. Todavía. Por ahora solo son los liberpelucas menores.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimodiciembre 17, 2025

      Enserio gastas tu tiempo en poner siempre el mismo comentario?

      Borrar
    2. Anónimodiciembre 17, 2025

      Cerra el culo y disfruta del sepelio solidario de Vuoto.

      Borrar
  2. Anónimodiciembre 17, 2025

    una empresa mas que la pelea hasta lo ultimo y hace la biciclleta, sabes cuantas hay asi !!!!

    ResponderBorrar
  3. Anónimodiciembre 17, 2025

    Esta linda la libertaria , aunque sea una sola sola linda tienen.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimodiciembre 17, 2025

      Negra atorranta. Le compre dos ventanas. Nunca las recibi: paraguaya tenia que ser.

      Borrar
  4. Anónimodiciembre 17, 2025

    Serán amigos de vuoto seguro

    ResponderBorrar
  5. Anónimodiciembre 17, 2025

    No esta quebrada la.empresa . Es corrupta caso contrario no tomaría más.pedidos

    ResponderBorrar
  6. Anónimodiciembre 17, 2025

    igual de delincuentes que Proyectar y la gorda impresentable de Kotelanski se canso de cagar gente.

    ResponderBorrar
  7. Anónimodiciembre 17, 2025

    Que bien que se sepa por los medios lo que pasa en Ushuaia hace años con el “boom” de las constructoras aparecen estas fabricas que son “truchas”, otro ejemplo que hace lo mismo a gran escala es Freire Acosta de "Proyectar", también tiene fábrica de aberturas que no se entiende como está habilitada siendo que son de malísima calidad, con muchas falencias y es lógico si ni a los empleados les paga lo que corresponde. Los echa cuando le reclaman un salario digno.

    ResponderBorrar
  8. Anónimodiciembre 17, 2025

    Yo zafé hace como 2 años, por pura intuición. Estuve a punto de dar una seña y en el camino, me arrepentí.

    ResponderBorrar



