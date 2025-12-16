Los nombres del doble discurso: quiénes habilitaron la salmonicultura y traicionaron la Ley 1355

La votación que modificó la Ley 1355 no fue un error técnico ni una confusión legislativa. Fue una decisión política consciente, con respons...
La votación que modificó la Ley 1355 no fue un error técnico ni una confusión legislativa. Fue una decisión política consciente, con responsables concretos y nombres propios que deben quedar claramente identificados ante la sociedad fueguina.
Porque cuando se habla de habilitar la salmonicultura industrial —una actividad ampliamente cuestionada por su impacto ambiental probado— no alcanza con hablar de “la Legislatura” en abstracto. Hubo legisladores que levantaron la mano para desandar una conquista ambiental y esos legisladores tienen nombre, apellido y bloque político.
El proyecto fue aprobado gracias al voto afirmativo de Federico Greve (FORJA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Juan Carlos Pino (PJ), Tomás García (PJ), Myriam Martínez (FORJA), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Luciano Selzer (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).
Son ellos quienes deberán explicar por qué ayer defendían la prohibición y hoy habilitan el negocio. Son ellos quienes tendrán que responder por qué el discurso ambiental duró exactamente lo que duró la conveniencia política.
El caso de Federico Greve resulta particularmente ilustrativo del cinismo institucional. Dijo que “no hay cambio de postura”, que ahora “hay trabajo” y que el proyecto “no busca dañar el ambiente”. Es una afirmación insultante para cualquier ciudadano mínimamente informado. El impacto de la salmonicultura no es una hipótesis: es una realidad documentada. Negarlo no es ignorancia; es negacionismo ambiental.
Juan Carlos Pino y Tomás García, que se presentan como representantes de un peronismo con sensibilidad social, avalaron una iniciativa que compromete recursos comunes en favor de intereses privados. El peronismo que hablaba de justicia social hoy vota un modelo extractivo que deja pasivos ambientales y ganancias concentradas.
El voto de Matías Lapadula, alineado con el sector del intendente Martín Pérez, confirma que el doble discurso no se limita al Ejecutivo provincial. Mientras en los discursos se habla de sustentabilidad y planificación, en los hechos se acompaña una decisión que pone en riesgo ecosistemas costeros y actividades productivas preexistentes como la pesca artesanal.
Los libertarios Natalia Gracianía y Luciano Selzer votaron en coherencia con su ideología de mercado: donde hay negocio, no hay límites. Lo preocupante no es su voto, sino que el resto haya terminado votando como ellos.
El caso de Myriam Martínez y Gisela Dos Santos completa un cuadro donde la supuesta defensa del ambiente se disuelve frente a la promesa de inversiones y empleo, una promesa repetida hasta el cansancio en Tierra del Fuego y que rara vez se cumple en los términos anunciados.
Lo que ocurrió en la Legislatura no fue un debate honesto sobre desarrollo. Fue una operación política para desactivar una ley incómoda que había sido útil en campaña y que ahora estorba en la gestión. La Ley 1355 sirvió para pedir votos; la salmonicultura sirve para cerrar acuerdos.
La sesión dejó algo claro: cuando se trata de negocios, las banderas ideológicas se guardan en el cajón. Ambientalistas de discurso, desarrollistas repentinos y liberales de manual votaron en el mismo sentido.
La sociedad fueguina tiene derecho a saber quiénes son los responsables de este giro. Y también tiene derecho a recordar estos nombres cuando vuelvan a hablar de ambiente, de cuidado del mar o de futuro sustentable.
Porque el daño ambiental, cuando llega, no se puede vetar, no se puede modificar por ley y no se puede explicar con discursos.
Y esta vez, los responsables ya están identificados. La sociedad fueguina se olvidara?
MemoriaResponderBorrar
Volaron muchos bolsos con dólares por acáResponderBorrar
A ver los marrones chupa culo de pinito que tanto se quejan de las salmoneras !ResponderBorrar
Recibió más cheques en dólares pino y me imagino que el resto tambiénResponderBorrar
Llegó José COIMETA y los convenció..!!!ResponderBorrar
CLARO Y EN ESPAÑA NO SE CONTAMINARON LAS COSTAS POR ESTA PORQUERIA. TRAIDORES . TODOS LOS POLITICOS SON ESCORIA. TOOOOOODOOOOOOOOSResponderBorrar
Del pequeño Daniele (Pino) no me sorprende . Del resto de destructores de la patria cualquier cosa puede pasar mientras reciban sus U$S.ResponderBorrar
Hay que ir a romper todo. Negros hijos de mil puta!!!!!!!!!!!!ResponderBorrar
ahora sigue peninsula mitre que con esa ley y el consejo consultivo se la quedaron para 4 hippies y un par de empresas... negocios redondos se mandan..ResponderBorrar
Duermen tranquilos en la cama con dolares debajo de la almohada estos delincuentesResponderBorrar
Duermen tranquilos en la cama con dólares debajo de la almohada no hay que permitir que esta gente anden tranquilos por la vida como si no hubieran echo nada ,hay que repudiarlos por la calle no dejen que caminen tranquilos por la calleResponderBorrar
Esperaban otra cosa con estos políticos????ResponderBorrar
Muy buena nota, ahora a tener memoria, tomar nota de estos personajes que hacen de la política pura basura y no votarlos ni para presidente de la comisión barrial. Tomar nota de quienes son aliados, porque los tres intendentes están implicados, no es casual que Victoria Vuoto haya votado en contra, quiere ser intendente y tampoco Sciurano de Forja, no querian inmolarse.ResponderBorrar
Cada vez cuesta mas creer que un grupo de Legisladores PUTREFACTOS están gobernando un pais tan rico como Argentina, ayudados por Argentinos que les importa un CAR...la Patria.ResponderBorrar
Son todos el mismo montón de cloacas podridas ,un ascoResponderBorrar
Míralo vos a Pino. En el congreso pegándole a empleados con la plata de la provincia y en la provincia arruinando el agua. Que lejos está de cuando el y la señora.pedian asistencia social y bolsones de comida. Negro rasca hijo de mil putaResponderBorrar
Ahi esta el claro ejemplo de que TODOS SON LA MISMA MIERDA.ResponderBorrar
Apareció la cometa y listo
Todos los que estaban en contra, ya están escrachando las casas de estos delincuentes??? somos una ciudad de Tibios, solo queda en el insulto anónimo y nadie hace nada, por eso se ríen en la cara y siguen robando a cara descubierta.ResponderBorrar
No solo se encargan de darle via libre a los negros para que usurpen y caguen la montaña, sino a los grandes empresarios para que sigan contaminando nuestro Canal, le sumaran mas mierda de las que ya tiran, que desastre que son estos tipos.ResponderBorrar
Cuando no ,la plástico Martinez, haciendo cagadas!!!!! Nunca hizo nada bien. Cuanta plata habrá recibido?????ResponderBorrar
Los que defienden esto, no tienen idea de lo que nos espera.ResponderBorrar
Al fin una buena votación. con bolsos o no, hay que seguir ampliando la matriz productiva, dejar de llorar con la mega bandera palestina, y crear trabajos genuinos como los que esa actividad va a crear. ARGENTINA ante todoResponderBorrar