Sanatorio San Jorge intimó a OSEF por una deuda de $5.510 millones y amenaza con cortar todos los servicios

La presentación fue realizada por el apoderado de la clínica, Clemente Sánchez Posleman, quien advirtió que la situación económica generada por la falta de pago provoca un grave desfinanciamiento que compromete la calidad de las prestaciones para todos los afiliados.





Según el documento ingresado el 28 de noviembre de 2025, la OSEF aún no convalidó el convenio firmado y mantiene un pasivo que, según el sanatorio, resulta insostenible. Por este motivo, se intimó a la Obra Social a brindar una respuesta concreta hoy, lunes 1 de diciembre, ya que desde mañana a las 00:00 hs, suspenderá la atención:

Ratificación inmediata del convenio firmado. Pago o regularización efectiva de la deuda de más de $5.510 millones. Amenaza de corte total de servicios

La advertencia es contundente: si la OSEF no responde dentro del plazo estipulado, el Sanatorio San Jorge cortará por completo la atención a la Obra Social a partir de las 00:00 horas del martes 2 de diciembre.





Esto implica que, desde esa fecha, todos los afiliados deberán asumir de su bolsillo el costo de cualquier prestación, desde consultas hasta internaciones.





La clínica sostiene que el objetivo de la intimación es dejar constancia de su “buena fe contractual”, otorgando un plazo razonable para que la Obra Social responda. Sin embargo, también recalca que la responsabilidad del conflicto recaerá sobre la OSEF por los incumplimientos reiterados que afectan directamente a los pacientes.





El conflicto agrega presión sobre un sistema de salud ya golpeado y genera preocupación entre los afiliados, que podrían quedar sin cobertura en uno de los principales centros médicos de la provincia.