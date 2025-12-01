Sanatorio San Jorge intimó a OSEF por una deuda de $5.510 millones y amenaza con cortar todos los servicios

Sanatorio San Jorge intimó a OSEF por una deuda de $5.510 millones y advierte que cortará todos los servicios si no hay respuesta hoy mismo.

La clínica exigió la ratificación del contrato y el pago inmediato de una deuda millonaria. Advirtió que, desde mañana suspende suspenderá por completo la atención a los afiliados de la Obra Social estatal.

El Sanatorio San Jorge presentó una intimación formal contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en manos de su presidenta Mariana Hruby, exigiendo la ratificación del contrato vigente y el pago urgente de una deuda que asciende a $5.510.529.374,98.

La presentación fue realizada por el apoderado de la clínica, Clemente Sánchez Posleman, quien advirtió que la situación económica generada por la falta de pago provoca un grave desfinanciamiento que compromete la calidad de las prestaciones para todos los afiliados.

Según el documento ingresado el 28 de noviembre de 2025, la OSEF aún no convalidó el convenio firmado y mantiene un pasivo que, según el sanatorio, resulta insostenible. Por este motivo, se intimó a la Obra Social a brindar una respuesta concreta hoy, lunes 1 de diciembre, ya que desde mañana a las 00:00 hs, suspenderá la atención:
  1. Ratificación inmediata del convenio firmado.
  2. Pago o regularización efectiva de la deuda de más de $5.510 millones.
  3. Amenaza de corte total de servicios
La advertencia es contundente: si la OSEF no responde dentro del plazo estipulado, el Sanatorio San Jorge cortará por completo la atención a la Obra Social a partir de las 00:00 horas del martes 2 de diciembre.

Esto implica que, desde esa fecha, todos los afiliados deberán asumir de su bolsillo el costo de cualquier prestación, desde consultas hasta internaciones.

La clínica sostiene que el objetivo de la intimación es dejar constancia de su “buena fe contractual”, otorgando un plazo razonable para que la Obra Social responda. Sin embargo, también recalca que la responsabilidad del conflicto recaerá sobre la OSEF por los incumplimientos reiterados que afectan directamente a los pacientes.

El conflicto agrega presión sobre un sistema de salud ya golpeado y genera preocupación entre los afiliados, que podrían quedar sin cobertura en uno de los principales centros médicos de la provincia.

  1. Anónimodiciembre 01, 2025

    Dejense de joder con la clinica y que esos aportes vayan al hospital publico, a ver que hace el Dr CURRETA????? jajajajajaja

    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      Abrió una clínica en Tolhuin, abrió una clínica en Río Grande y la plata no le alcanza...

    2. Anónimodiciembre 01, 2025

      Que primero le paguen la deuda y despues hagan lo que quieran con HRU, pero la deuda es deuda por servicios ya prestados. Este país y provincia lleno kirchneristas se creen que las deudas no se pagan y las cosas son del estado "presente" (ausente)

  2. Anónimodiciembre 01, 2025

    mientras tanto en puerto la joda sigue sin control y malgastando los recursos para contratar a los amigos y a generado mal estar entre los empleados de puertos por el destrato de roberto y sus directores mascotas
    https://compras.tierradelfuego.gob.ar/?p=259976
    https://compras.tierradelfuego.gob.ar/?p=259208
    las obras cuestionadas por nación y a punto de ser intervenidos por nación sin embargo los gasto contratando ampresas de amigos avanza sin drama como la empresita de seguridad de uno de sus propios coordinadores

  3. Anónimodiciembre 01, 2025

    Que barbaridad!!. A lo que hemos llegado.

  4. Anónimodiciembre 01, 2025

    El Dr. Cureta anda necesitando efectivo. En tranza siempre con el gobierno de turno y quedándose con la salud pública.

    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      Si, está pidiendo efectivo, pero efectivo que le corresponde, que le adeudan por servicios y prácticas médicas de meses atrasados, con valores bajo un convenio que vincula la OSEF con la Clínica, no está pidiendo que le regalen nada. La Clínica cumplió con su parte del convenio y OSEF no. Vos trabajas para pagar y para cobrar?????

  5. Anónimodiciembre 01, 2025

    Melella hijo de puta
    Porque no te vas a hacer ciliar a Bolivia
    Puto degenerado

  6. Anónimodiciembre 01, 2025

    Sanches dejate de joder corta de una vez si estas asi de rico gracias al estado!!!!

