Río Grande avanza hacia la legalización de UBER

Río Grande avanza hacia la regulación de Uber. El Concejo trata dos proyectos que podrían aprobarse el 15 de diciembre.

La comisión de Transporte analizará hoy dos proyectos que buscan regular la actividad de Uber en Río Grande. Las iniciativas tendrían dictamen y serían aprobadas en la sesión del 15 de diciembre.
El Concejo Deliberante dará este miércoles un paso clave hacia la legalización de Uber en la ciudad, con el tratamiento de dos proyectos que buscan establecer, por primera vez, un marco regulatorio para la app de transporte, cuyo uso creció en los últimos años sin respaldo normativo.

Las iniciativas fueron presentadas por los concejales Maximiliano Ybars y Jonatan Bogado, quienes coinciden en la necesidad de ordenar una actividad que funciona de hecho y convive con otras modalidades de transporte local. Aunque los proyectos difieren en detalles técnicos, no se descarta avanzar hacia un texto unificado que permita acelerar su aprobación.

El esquema de regulación que se discute fija tres requisitos básicos para los choferes:
– Licencia habilitante para transporte de personas.
– Vehículos verificados y en buen estado mecánico.
– Seguro específico para la actividad.

Con estas exigencias, el Concejo busca equiparar las condiciones que actualmente rigen para taxis y remises, promoviendo un sistema más seguro y controlado para los usuarios.

En Río Grande, el transporte de pasajeros convive hoy con taxis, remises, Uber y los llamados “truchos”, vehículos que operan sin controles ni garantías mínimas. Desde el Municipio anticiparon que, una vez aprobado el nuevo marco normativo, se endurecerán los controles sobre este último grupo.

La expectativa es que ambos proyectos obtengan dictamen en comisión y lleguen a la sesión del 15 de diciembre, instancia en la que también se debatirá el Presupuesto Municipal y la definición de las nuevas autoridades del Concejo, en una jornada que promete ser decisiva para el cierre del año legislativo.

