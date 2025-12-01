Polémica en el Congreso Antártico: FINNOVA responsabiliza a IAATO por usar “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas

FINNOVA pide disculpas, pero el daño está hecho





La fundación lamentó “profundamente” lo ocurrido, asegurando que no refleja sus valores ni su posición histórica respecto a la soberanía argentina. Sin embargo, el episodio dejó expuesta una grave falta de control sobre los contenidos que se presentan en un evento de esta magnitud, especialmente cuando participan funcionarios, académicos y más de mil asistentes.





FINNOVA se presenta como una organización nacida en Tierra del Fuego para promover el desarrollo provincial, el arraigo fueguino y la innovación. Pero este tipo de errores —y las excusas posteriores— cuestionan la seriedad con la que se gestionan los contenidos vinculados a la soberanía en el Atlántico Sur.

El Congreso y el contexto





El episodio ocurrió en el marco del Congreso Antártico Ushuaia 2025, donde se expusieron trabajos sobre ciencia argentina, logística, historia de la exploración, innovación y el rol estratégico de la ciudad en la agenda antártica.

A pesar del éxito del evento, el uso del término británico para las Malvinas terminó desplazando la agenda académica y generando un fuerte rechazo en sectores vinculados a la defensa de la soberanía.





La polémica continúa y se espera que tanto FINNOVA como IAATO profundicen sus aclaraciones y revisen los protocolos internos para evitar nuevos errores de este tipo.