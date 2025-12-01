Polémica en el Congreso Antártico: FINNOVA responsabiliza a IAATO por usar “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas

0 0 01 diciembre 2025 2025-12-01T04:27:00-03:00 Editar esta nota

Polémica en el Congreso Antártico: usaron “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas. FINNOVA culpó a IAATO y la explicación generó más dudas.

FINNOVA aseguró que no fue responsable de la proyección en la que se usó la denominación británica de las Islas Malvinas. IAATO pidió disculpas, pero su explicación dejó más dudas que certezas.
USHUAIA. La polémica en torno al uso del término “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas durante el Congreso Antártico Ushuaia 2025 sigue generando malestar. FINNOVA –organizadora del evento– difundió este sábado un comunicado en el que buscó despegarse del hecho y responsabilizó a IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) por la diapositiva proyectada.


Según la fundación, la polémica placa “no fue elaborada por FINNOVA” y aseguraron que lo ocurrido “no representa su postura institucional”. La organización internacional habría enviado una nota formal en la que explica el “origen del error” y pide disculpas.

IAATO argumentó que, como organismo internacional, utiliza la nomenclatura recomendada por Naciones Unidas, “que incluye ambas denominaciones, la argentina y la británica”. Además, aclararon que la diapositiva original estaba en inglés y que, al traducirla al español, “no se modificó el orden” quedando primero la denominación británica.

Una explicación que no convence

La excusa, lejos de aclarar, generó aún más dudas.En la placa que generó la polémica se observaron casi todas las palabras en inglés, lo que contradice la versión de una traducción fallida. Además, la supuesta aplicación de la nomenclatura de la ONU no se ajusta a los usos recomendados en español, donde la única denominación válida es “Islas Malvinas”.

Usar la forma británica “Falkland Islands” —una denominación impuesta por la potencia ocupante— no es un mero “detalle técnico”, sino un gesto político que jamás debería aparecer en un evento organizado en territorio fueguino, y menos aún en un congreso que busca fortalecer el rol de Ushuaia y de la Argentina en la Antártida.

FINNOVA pide disculpas, pero el daño está hecho

La fundación lamentó “profundamente” lo ocurrido, asegurando que no refleja sus valores ni su posición histórica respecto a la soberanía argentina. Sin embargo, el episodio dejó expuesta una grave falta de control sobre los contenidos que se presentan en un evento de esta magnitud, especialmente cuando participan funcionarios, académicos y más de mil asistentes.

FINNOVA se presenta como una organización nacida en Tierra del Fuego para promover el desarrollo provincial, el arraigo fueguino y la innovación. Pero este tipo de errores —y las excusas posteriores— cuestionan la seriedad con la que se gestionan los contenidos vinculados a la soberanía en el Atlántico Sur.
El Congreso y el contexto

El episodio ocurrió en el marco del Congreso Antártico Ushuaia 2025, donde se expusieron trabajos sobre ciencia argentina, logística, historia de la exploración, innovación y el rol estratégico de la ciudad en la agenda antártica.
A pesar del éxito del evento, el uso del término británico para las Malvinas terminó desplazando la agenda académica y generando un fuerte rechazo en sectores vinculados a la defensa de la soberanía.

La polémica continúa y se espera que tanto FINNOVA como IAATO profundicen sus aclaraciones y revisen los protocolos internos para evitar nuevos errores de este tipo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,91,Interes,2418,Interes General,3266,Internacionales,158,Locales,3997,Noticias Nacionales,1430,Policiale,7,Policiales,11476,Sociedad,5102,Tecno,80,Tendencias,163,Titulares,14851,Ultimas Noticias,13240,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Polémica en el Congreso Antártico: FINNOVA responsabiliza a IAATO por usar “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas
Polémica en el Congreso Antártico: FINNOVA responsabiliza a IAATO por usar “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas
Polémica en el Congreso Antártico: usaron “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas. FINNOVA culpó a IAATO y la explicación generó más dudas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu2xSvuHwAue2pR91Lj1uRgHA4EZFo-7ryliHa3iYhlmNTn2xUpzH8ilKTQTP6B2AVOpmBFsik5VMRcYNVeoolrWjao69zLUWk1iJfHQW6BC5d6i-4O-w_bWoFC3zFzdMkWqnhMmg5KFIm5wb9VRYrQ2JwnmkNqNvwuxzA8GVyRhL1ZFNHc2Jn/w640-h384/finnova%20usan%20el%20nombre%20falkland%20en%20lugar%20de%20malvinas.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu2xSvuHwAue2pR91Lj1uRgHA4EZFo-7ryliHa3iYhlmNTn2xUpzH8ilKTQTP6B2AVOpmBFsik5VMRcYNVeoolrWjao69zLUWk1iJfHQW6BC5d6i-4O-w_bWoFC3zFzdMkWqnhMmg5KFIm5wb9VRYrQ2JwnmkNqNvwuxzA8GVyRhL1ZFNHc2Jn/s72-w640-c-h384/finnova%20usan%20el%20nombre%20falkland%20en%20lugar%20de%20malvinas.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/polemica-en-el-congreso-antartico.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/polemica-en-el-congreso-antartico.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos