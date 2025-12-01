Polémica en el Congreso Antártico: FINNOVA responsabiliza a IAATO por usar “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas

Polémica en el Congreso Antártico: usaron “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas. FINNOVA culpó a IAATO y la explicación generó más dudas.
USHUAIA. La polémica en torno al uso del término “Falkland” para nombrar a las Islas Malvinas durante el Congreso Antártico Ushuaia 2025 sigue generando malestar. FINNOVA –organizadora del evento– difundió este sábado un comunicado en el que buscó despegarse del hecho y responsabilizó a IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) por la diapositiva proyectada.
Según la fundación, la polémica placa “no fue elaborada por FINNOVA” y aseguraron que lo ocurrido “no representa su postura institucional”. La organización internacional habría enviado una nota formal en la que explica el “origen del error” y pide disculpas.
IAATO argumentó que, como organismo internacional, utiliza la nomenclatura recomendada por Naciones Unidas, “que incluye ambas denominaciones, la argentina y la británica”. Además, aclararon que la diapositiva original estaba en inglés y que, al traducirla al español, “no se modificó el orden” quedando primero la denominación británica.
Una explicación que no convence
La excusa, lejos de aclarar, generó aún más dudas.En la placa que generó la polémica se observaron casi todas las palabras en inglés, lo que contradice la versión de una traducción fallida. Además, la supuesta aplicación de la nomenclatura de la ONU no se ajusta a los usos recomendados en español, donde la única denominación válida es “Islas Malvinas”.
Usar la forma británica “Falkland Islands” —una denominación impuesta por la potencia ocupante— no es un mero “detalle técnico”, sino un gesto político que jamás debería aparecer en un evento organizado en territorio fueguino, y menos aún en un congreso que busca fortalecer el rol de Ushuaia y de la Argentina en la Antártida.
FINNOVA pide disculpas, pero el daño está hecho
La fundación lamentó “profundamente” lo ocurrido, asegurando que no refleja sus valores ni su posición histórica respecto a la soberanía argentina. Sin embargo, el episodio dejó expuesta una grave falta de control sobre los contenidos que se presentan en un evento de esta magnitud, especialmente cuando participan funcionarios, académicos y más de mil asistentes.
FINNOVA se presenta como una organización nacida en Tierra del Fuego para promover el desarrollo provincial, el arraigo fueguino y la innovación. Pero este tipo de errores —y las excusas posteriores— cuestionan la seriedad con la que se gestionan los contenidos vinculados a la soberanía en el Atlántico Sur.
El Congreso y el contexto
El episodio ocurrió en el marco del Congreso Antártico Ushuaia 2025, donde se expusieron trabajos sobre ciencia argentina, logística, historia de la exploración, innovación y el rol estratégico de la ciudad en la agenda antártica.
A pesar del éxito del evento, el uso del término británico para las Malvinas terminó desplazando la agenda académica y generando un fuerte rechazo en sectores vinculados a la defensa de la soberanía.
La polémica continúa y se espera que tanto FINNOVA como IAATO profundicen sus aclaraciones y revisen los protocolos internos para evitar nuevos errores de este tipo.
