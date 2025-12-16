Para Melella, “salió todo de la mejor manera”: celebró la reforma de la Ley 1355 y defendió la salmonicultura como eje de empleo

Los subditos de melella dijeron si a las salmoneras y el gobernador salio a defender este cambio en la leu 1355
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, celebró públicamente la aprobación de la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura industrial fuera del Canal Beagle, y aseguró que la acuicultura será una actividad “estratégica para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento productivo” en la provincia.
Tras una sesión legislativa atravesada por fuertes cuestionamientos políticos, ambientales y sociales, el mandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para agradecer a los legisladores que acompañaron la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
“Es un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego. Quiero agradecer a las y los legisladores que acompañaron la modificación de la Ley Provincial 1355, actualizando y fortaleciendo el marco normativo para el desarrollo acuícola”, expresó Melella.
En su mensaje, el gobernador sostuvo que la reforma permitirá ampliar la matriz productiva provincial, colocando a la acuicultura como una actividad central para atraer inversión privada y generar nuevos puestos de trabajo, especialmente en la zona norte de la provincia.
“Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva. Coloca a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de puestos de trabajo y la inversión privada”, afirmó.
Asimismo, Melella aseguró que la modificación de la ley incorpora estándares ambientales elevados, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local de productos acuícolas.
“Actualiza y fortalece las reglas del juego, incorporando los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia”, agregó.
En ese marco, el gobernador también destacó el rol de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, a la que elogió por su “profesionalismo y empeño” en la elaboración del proyecto legislativo que, según sostuvo, permitirá garantizar crecimiento, mayor producción y más empleo en Tierra del Fuego.
Las declaraciones del mandatario contrastan con las advertencias formuladas durante el debate legislativo por sectores de la oposición, organizaciones ambientales y científicos, que alertaron sobre riesgos ambientales irreversibles, posibles impactos sobre ecosistemas marinos y un cambio abrupto de postura política respecto de una ley que había sido presentada, en su momento, como un logro histórico en materia de protección ambiental.
De la misma manera que le conviene al grupo Mirgor la intervención del puerto a partir de la extraña ley para financiar la OSEF, ahora la legislatura modifica la legislación de las salmoneras cuando al grupo Mirgor se le ocurre promover esa industria en la provincia, será el grupo Mirgor el que consiguió los quince votos para que se intervenga el puerto y conseguirlo a precio vil a costa de la provincia, será el grupo Mirgor el que se beneficie de nuevo con esta ley, serán los despedidos de Mirgor lo que Mirgor piensa ocupar en las salmoneras? qué pregunta tan sencilla!ResponderBorrar
