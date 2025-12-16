Para Melella, “salió todo de la mejor manera”: celebró la reforma de la Ley 1355 y defendió la salmonicultura como eje de empleo

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, celebró públicamente la aprobación de la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura industrial fuera del Canal Beagle, y aseguró que la acuicultura será una actividad “estratégica para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento productivo” en la provincia.

Tras una sesión legislativa atravesada por fuertes cuestionamientos políticos, ambientales y sociales, el mandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para agradecer a los legisladores que acompañaron la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.





“Es un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego. Quiero agradecer a las y los legisladores que acompañaron la modificación de la Ley Provincial 1355, actualizando y fortaleciendo el marco normativo para el desarrollo acuícola”, expresó Melella.





En su mensaje, el gobernador sostuvo que la reforma permitirá ampliar la matriz productiva provincial, colocando a la acuicultura como una actividad central para atraer inversión privada y generar nuevos puestos de trabajo, especialmente en la zona norte de la provincia.





“Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva. Coloca a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de puestos de trabajo y la inversión privada”, afirmó.





Asimismo, Melella aseguró que la modificación de la ley incorpora estándares ambientales elevados, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local de productos acuícolas.





“Actualiza y fortalece las reglas del juego, incorporando los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia”, agregó.





En ese marco, el gobernador también destacó el rol de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, a la que elogió por su “profesionalismo y empeño” en la elaboración del proyecto legislativo que, según sostuvo, permitirá garantizar crecimiento, mayor producción y más empleo en Tierra del Fuego.





Las declaraciones del mandatario contrastan con las advertencias formuladas durante el debate legislativo por sectores de la oposición, organizaciones ambientales y científicos, que alertaron sobre riesgos ambientales irreversibles, posibles impactos sobre ecosistemas marinos y un cambio abrupto de postura política respecto de una ley que había sido presentada, en su momento, como un logro histórico en materia de protección ambiental.