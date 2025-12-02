OSEF inicia acciones judiciales por deudas millonarias: Río Grande debe más de $1.596 millones y es la principal responsable del colapso

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) resolvió avanzar judicialmente contra los entes estatales que mantienen deudas millonarias en aportes, contribuciones e intereses, una situación que llevó al sistema de salud a un estado crítico y puso en riesgo la cobertura de más de 30 mil afiliados.

A través de la Resolución de Directorio Nº RD-133-2025, firmada el 1 de diciembre en Ushuaia, el organismo ordenó formalmente iniciar juicio ejecutivo conforme lo establece la Ley Provincial Nº 1.596, artículo 11. La votación no fue unánime: José María Martín (representante de jubilados) y Franco Tomasevich (sector activo) apoyaron la medida, mientras que la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, votó en contra.





El expediente OSEF-E-5843-2025 expone con detalle el monto de las deudas acumuladas por distintos organismos públicos, con cifras que explican la crisis financiera que atraviesa la obra social. La lista incluye:

Municipalidad de Río Grande: $1.596.780.682,35 Dirección Provincial de Vialidad: $498.596.526,01 Concejo Deliberante de Tolhuin: $125.806.394,70 Municipalidad de Tolhuin: $56.514.691,00 Agencia de Innovación Fueguina: $55.855.028,24

En total, la deuda supera los $2.300 millones, siendo la Municipalidad de Río Grande —gestionada por Martín Pérez— la principal responsable del ahogo financiero que afecta a la obra social y repercute en miles de familias. Su incumplimiento sistemático ha generado cortes de prestaciones, suspensión de servicios médicos, medicamentos retenidos por falta de pago y un creciente malestar entre afiliados activos y pasivos.





El dictamen es contundente: “sin los ingresos genuinos provenientes de los aportes obligatorios, resulta imposible que la Obra Social pueda cumplir con sus obligaciones”. La falta de pago por parte de los entes estatales no solo agrava la situación económica de OSEF, sino que impacta directamente en la salud de quienes dependen del sistema para acceder a tratamientos, estudios y medicación.





Con la decisión de avanzar por la vía judicial, OSEF pretende finalmente forzar a los municipios de Río Grande y Tolhuin, principales involucrados en la mora, a regularizar los pagos que vienen postergando desde hace meses, mientras el servicio continúa deteriorándose y los afiliados quedan cada vez más expuestos.





