OSEF inicia acciones judiciales por deudas millonarias: Río Grande debe más de $1.596 millones y es la principal responsable del colapso

OSEF inicia juicio contra Río Grande y Tolhuin por deudas millonarias que ya generan cortes de prestaciones y ponen en riesgo a miles de afiliados.
La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) resolvió avanzar judicialmente contra los entes estatales que mantienen deudas millonarias en aportes, contribuciones e intereses, una situación que llevó al sistema de salud a un estado crítico y puso en riesgo la cobertura de más de 30 mil afiliados.
A través de la Resolución de Directorio Nº RD-133-2025, firmada el 1 de diciembre en Ushuaia, el organismo ordenó formalmente iniciar juicio ejecutivo conforme lo establece la Ley Provincial Nº 1.596, artículo 11. La votación no fue unánime: José María Martín (representante de jubilados) y Franco Tomasevich (sector activo) apoyaron la medida, mientras que la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, votó en contra.
El expediente OSEF-E-5843-2025 expone con detalle el monto de las deudas acumuladas por distintos organismos públicos, con cifras que explican la crisis financiera que atraviesa la obra social. La lista incluye:
- Municipalidad de Río Grande: $1.596.780.682,35
- Dirección Provincial de Vialidad: $498.596.526,01
- Concejo Deliberante de Tolhuin: $125.806.394,70
- Municipalidad de Tolhuin: $56.514.691,00
- Agencia de Innovación Fueguina: $55.855.028,24
En total, la deuda supera los $2.300 millones, siendo la Municipalidad de Río Grande —gestionada por Martín Pérez— la principal responsable del ahogo financiero que afecta a la obra social y repercute en miles de familias. Su incumplimiento sistemático ha generado cortes de prestaciones, suspensión de servicios médicos, medicamentos retenidos por falta de pago y un creciente malestar entre afiliados activos y pasivos.
El dictamen es contundente: “sin los ingresos genuinos provenientes de los aportes obligatorios, resulta imposible que la Obra Social pueda cumplir con sus obligaciones”. La falta de pago por parte de los entes estatales no solo agrava la situación económica de OSEF, sino que impacta directamente en la salud de quienes dependen del sistema para acceder a tratamientos, estudios y medicación.
Con la decisión de avanzar por la vía judicial, OSEF pretende finalmente forzar a los municipios de Río Grande y Tolhuin, principales involucrados en la mora, a regularizar los pagos que vienen postergando desde hace meses, mientras el servicio continúa deteriorándose y los afiliados quedan cada vez más expuestos.
¿Qué opinás de la deuda de Río Grande y su impacto en la salud de los afiliados? Dejá tu comentario y compartí esta nota.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Che y el gobierno provincial no debe nada? Mmmmm que raro todo....ResponderBorrar
Debe RUPE miles de millones de dólares congelados. Deuda de 2021Borrar
La negra ruhbi hizo carnet 25 años. Hoy firma por miles de millones gracias al rosca floja de melella, socio de sánchez
Jajajaj si. Y la muni? Mmmmmmmmmm dijo la muda.Borrar
Esta bien, se deben hacer. Peeero esperaron 6 años????? Ademas si según dicen les deben casi 2500 millones a OSEF, como es posible que a un solo prestador le estén más de 5 mil millonesResponderBorrar
Por los gronchos de RG me suspendieron las cosas médicas importantes que tengo la concha de la puta madre q los remil puta q los parió???!!!! Linda manera de comenzar el mes..ResponderBorrar
Y qué tiene que ver lo que suceda en Río Grande con ushuaia??? Suspendieron mis cosas médicas que eran importantes y los estaba esperando gracias a estos hijos de puta de Río Grande y la obra social y encima Pos lema se caga de la risa con la cantidad de guita que le afana a la obra social desde los comienzosResponderBorrar
mas vuotista no puede ser este pasquin.ResponderBorrar