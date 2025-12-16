Muerte de un motociclista: dos personas fueron notificadas por orden judicial

USHUAIA.– Un trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo en la ciudad de Ushuaia dejó como saldo la muerte de un motociclista, y derivó en una investigación judicial que ya incluye allanamientos y la notificación de dos personas.

El hecho se registró alrededor de las 06:35 horas, en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco, donde personal policial halló el cuerpo sin vida de Orlando Juan Gramajo, quien se encontraba tendido sobre la calzada junto a su motocicleta.





A partir de las primeras actuaciones, efectivos policiales iniciaron una serie de tareas investigativas que permitieron reconstruir parcialmente la secuencia del siniestro. En ese marco, se logró establecer la presunta participación de un vehículo, cuyo conductor se habría retirado del lugar tras el impacto.





Como resultado de la pesquisa, fue localizado un Ford Ka de color rojo, el cual presentaba signos de rozamiento en su lateral izquierdo, un elemento considerado de interés para la causa y compatible con un posible contacto con la motocicleta.





Por disposición del Juzgado de Instrucción N°3, se realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados a los ocupantes del rodado, donde se procedió al secuestro de diversos elementos que serán sometidos a peritajes.





Tras las medidas judiciales, dos personas fueron debidamente notificadas de sus derechos y garantías procesales, quedando supeditadas a la investigación, que continúa en curso para determinar con precisión las responsabilidades y las circunstancias que rodearon el fallecimiento del motociclista.





Desde la Justicia no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y mecánicas.