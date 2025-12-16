Millones en publicidad mientras faltan controles: la AREF gastó más de $43 millones en pauta oficial en un solo mes

Mientras la presión tributaria crece y los contribuyentes reclaman servicios eficientes, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) destinó durante noviembre de 2025 más de $43 millones a publicidad y propaganda institucional, según surge del análisis de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

La pauta fue distribuida casi en su totalidad mediante compras directas por adjudicación simple, sin procesos licitatorios abiertos que permitan comparar precios, alcance real o impacto efectivo de la inversión.





Especialistas en comunicación pública advierten que no existe información pública que permita medir el retorno de esta inversión, ni su impacto real en la mejora de la cultura tributaria. En los hechos, la pauta aparece más asociada a la construcción de imagen institucional que a objetivos concretos de recaudación o educación fiscal.





La ausencia de controles externos visibles, sumada a la concentración de contratos y al uso reiterado de mecanismos directos, vuelve a poner en debate la falta de criterios claros, objetivos y auditables en la asignación de fondos destinados a publicidad oficial.



